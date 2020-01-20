10 часов в воздухе: дрон ВВС США полетал возле Крыма

Беспилотник США провел разведку около Крыма и Туапсе

Стратегический американский беспилотник RQ-4 Global Hawk провел разведку черноморского побережья России, а также разграничительной линии в Донбассе. БПЛА с бортовым номером 11-2048 и позывным Forte10 вылетел с авиабазы военно-морских сил НАТО «Сигонелла», расположенной на восточном берегу Сицилии, и провел в воздухе около 10 часов. В частности, дрон пролетел вдоль российского побережья Черного моря, обогнул Крым и около Туапсе свернул назад.

Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk утром в пятницу, 17 января, провел разведку черноморского побережья России, а также разграничительной линии в Донбассе, сообщает PlaneRadar в своем Twitter.

БПЛА с бортовым номером 11-2048 и позывным Forte10 вылетел с авиабазы военно-морских сил НАТО «Сигонелла», расположенной на восточном берегу Сицилии, и провел в воздухе около 10 часов. В частности, дрон пролетел вдоль российского побережья Черного моря, обогнул Крым и около Туапсе свернул назад.

Три недели назад Global Hawk провел аналогичную разведку Крыма и юга Украины. В Крыму пролет американского беспилотника над полуостровом назвали "наглостью". Такое мнение выразил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Подобные полеты - это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США», - сказал Чегринец.

Представитель Ассамблеи отметил, что американским властям следует больше внимания уделить своим внутренним проблемам и вопросам, а не выискивать информацию у границ Крыма.

«Если им так интересны изменения у нас на полуострове за последние годы, а крымчанам есть что показать и чем гордиться, то стоит направить в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД РФ», - посоветовал общественный деятель.

В конце декабря прошлого года стало известно, что разработка российского лазерного комплекса для уничтожения беспилотников завершится в 2020 году. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В части создания лазерного оружия отмечу, что мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ», - сказал он.

Замглавы Министерства обороны России отметил, что у комплекса будет модульный принцип построения основных систем. В дальнейшем это позволит поэтапно наращивать мощность и номенклатуру поражаемых целей.

«Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолетов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса «земля - воздух» и «воздух - воздух» с оптическими головками самонаведения», - уточнил Криворучко.

Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные полеты, но в Пентагоне отказываются следовать призыву российских коллег.

Военные России фиксируют, как иностранные летательные аппараты проводят разведку вблизи границ России. Зачастую их замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

Как рассказывал глава Минобороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства, за последний год увеличилось количество разведывательных операций стран-членов союза вблизи российских границ.

«По сравнению с прошлым годом вблизи наших границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24% - морской», - уточнил министр.

Он также отметил активизацию антироссийских действий НАТО. По словам Шойгу, к 2022 году международный альянс реализует военную программу «четыре по 30». Она означает, что в течение 30 суток к применению будут готовы 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей.

«На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному - 76%, по морскому - 93%», - обратил внимание российский министр.

В ноябре прошлого года RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вблизи побережья Сирии, где расположены военно-морская база ВМФ России в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим. Беспилотник выполнил серию пролетов около российских баз, временами приближаясь к ним на расстояние 35-45 км.

Кроме того, маршрут летательного аппарата проходил вдоль побережья Израиля и Ливана, откуда он технически мог наблюдать за районом сирийской столицы. Наблюдатели отмечают, что задействование тяжелого американского беспилотника Global Hawk для полетов вблизи российских баз в Сирии является необычным.

При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий и осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением, а также передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

Рафаэль Фахрутдинов