В Китае испытали новый тяжелый трёхдвигательный беспилотник

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В Китае прошли испытания новейшего тяжелого трехдвигательного беспилотного летательного аппарата. Испытания прошли на одном из аэродромов на юго-западе страны 16 января этого года. Об этом сообщают китайские СМИ.

Согласно публикации, беспилотник разработан китайской компанией Tengoen Technology (также известная как Tengdun), основанной в 2016 году. При чем это уже второй беспилотник, разработанный компанией, ранее она запустила в серийное производство тяжелый БЛА TB-001 Scorpion.

Новый китайский беспилотник представляет собой трехмоторный летательный аппарат, построенный по двухфюзеляжной схеме. Размах крыльев составляет 20 м, длина – 10, высота – 3,3 м. Максимальный взлетный вес достигает 3200 кг, при этом беспилотник может нести полезную нагрузку массой свыше полторы тонны.

Согласно заявленным характеристикам, максимальная скорость беспилотника составляет более 300 км/час, максимальный потолок - 9,5 км, продолжительность полета - не менее 35 часов. Для взлета беспилотника с максимальной загрузкой требуется взлетно-посадочная полоса длиной менее 500 метров.

По словам разработчиков, данный беспилотник изначально разрабатывался для применения в гражданских целях, однако на него уже обратили внимание китайские военные. Беспилотник может применяться для выполнения широкого спектра военных задач.