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Lenta.ru

Т-72 повел себя как акула из «Челюстей»

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@towersight/Твиттер

Индийский танк Т-72 в ходе демонстрационных выступлений совершил движение, которое можно сравнить с кадрами триллера «Челюсти» режиссера Стивена Спилберга, сообщает The Drive. Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

На выложенном видео можно заметить, как Т-72 резко надвигается на подступ к месту, где сидят наблюдающие за представлением зрители — примерно таким образом вела себя акула-людоед из фильма, наступая на корабль.

В январе издание The Diplomat сообщало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
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