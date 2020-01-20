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Военно-промышленный курьер

Азовское море становится опасным для плавания

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Источник изображения: vpk-news.ru

В порту Мариуполя прошло учение морской тактической группы «Тритон». Моряки готовятся к минированию десантоопасных участков Азовского моря.

В ходе тренировки экипаж бронекатера «Лубны» отработал загрузку морских мин на корабль, крепление боеприпасов на палубе и подготовку к их постановке. Затем планируется выход группы катеров в море для минирования побережья Азовского моря, сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

РГ отмечает, что «Дубна» - речной артиллерийский бронекатер проекта «Гюрза-М». Вооруженные башнями от БМП-2 и БТР-70 кораблики составляют основу ВМС Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМП-2
БТР-70
Проекты
58150 Гюрза
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