Азовское море становится опасным для плавания

В порту Мариуполя прошло учение морской тактической группы «Тритон». Моряки готовятся к минированию десантоопасных участков Азовского моря.

В ходе тренировки экипаж бронекатера «Лубны» отработал загрузку морских мин на корабль, крепление боеприпасов на палубе и подготовку к их постановке. Затем планируется выход группы катеров в море для минирования побережья Азовского моря, сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

РГ отмечает, что «Дубна» - речной артиллерийский бронекатер проекта «Гюрза-М». Вооруженные башнями от БМП-2 и БТР-70 кораблики составляют основу ВМС Украины.