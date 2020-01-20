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Очередной российский экипаж к полету готов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Члены основного экипажа предстоящей экспедиции МКС-63 Николай Тихонов и Александр Бабкин получили доступ к работам за бортом Международной космической станции по итогам зачётной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.

Космонавты Тихонов и Бабкин прошли зачётную тренировку на тренажёре «Выход-2», имитирующем работу шлюзовых отсеков орбитальной станции. Программа тренировки также включала отработку действий в случае возникновения нештатной ситуации во время выхода в открытый космос. В частности, космонавты отработали устранение сбоев систем жизнеобеспечения скафандров «Орлан-МКС», включая отказ вентиляторов и проблемы с системой терморегулирования.

По итогам зачётной тренировки комиссия, состоящая из специалистов ЦПК, Центра управления полётами, ракетно-космической корпорации «Энергия» и научно-производственного предприятия «Звезда», приняла решение о допуске Тихонова и Бабкина к работам в открытом космосе.

Напомним, предстоящий полёт к МКС станет первым для космонавтов Николая Тихонова и Александра Бабкина. Планируется, что они отправятся к орбитальной станции на корабле «Союз МС-16» в апреле 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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