Войти
Российская газета

Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29

702
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Интернете опубликованы впечатляющие снимки истребителей МиГ-29М/М2.

Как сообщает The Aviationist, речь идет о самолетах ВВС Египта, которые провели "демонстрацию силы" в виде так называемой "слоновьей прогулки" боевых машин. Это происходило во время крупномасштабных военных учений Qadir-2020.

Всего в маневрах приняли участие 16 самолетов, хотя, судя по всему, не все из них попали в кадр. На фотографиях истребители запечатлены с разных ракурсов на взлетно-посадочной полосе.

Как отмечает издание, подобные "слоновьи прогулки" регулярно проходят на авиабазах по всему миру. Они позволяют проверить возможность эскадрилий ввести в бой большие группы самолетов за короткие сроки.

Во время этих учений боевые самолеты двигаются на близком расстоянии друг от друга, как во время взлета с минимальным интервалом. В зависимости от цели маневров, самолеты могут либо взлететь, либо вернуться в ангары.

Напомним, МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным в СССР.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-29М
Проекты
2020-й год
Военные учения
ИТ
Похожие новости
15.05.2017
МиГ-35 - последний истребитель РСК "МиГ"?
27.04.2017
Египет начал получать первые самолеты МиГ-29 из России
28.08.2015
По экспортным поставкам новых истребителей первое место занимает «Локхид Мартин», второе – производители «Су»
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
20.08.2007
МиГ-35 – мост к новому поколению. По уровню внедрения передовых технологий этот самолет далеко опередил основных конкурентов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»