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Военное обозрение

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации и спасательным работам

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Источник изображения: Минобороны РФ

Украина и Грузия пожаловались на Россию в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO), направив соответствующую жалобу на "неправомерную российскую деятельность", которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.

По утверждению посольства Украины в Великобритании, данную жалобу якобы поддержали делегации стран Евросоюза и США.

Кроме того, Киев направил в IМО протест, в котором обвинил Россию в "неправомерном расширении радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива". По утверждению представителей украинского посольства в Лондоне, навигационную информацию по безопасности мореплавания должна распространять исключительно украинская радиостанция в Бердянске.

Призвали IMO рассмотреть незаконные и односторонние действия России, угрожающие безопасности навигации

- говорится в распространенном сообщении.

Необходимо отметить, что это не первая и не последняя жалоба Украины в международные организации касательно Азовского моря, Керченского пролива и акватории Черного моря. По утверждению Киева, Москва специально затрудняет проход судов через Керченский пролив в украинские порты. В ноябре Украина, Эстония, Литва и Швеция призвали Россию "выполнить свои международные обязательства", обеспечив свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

В Москве все обвинения Киева называют несостоявшимся и заявляют о полном выполнении международных обязательств.

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