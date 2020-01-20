«Лекало» вместо «Манго»: Минобороны начало закупку новых танковых снарядов

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Российские танки получат новые бронебойные боеприпасы. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, российское военное ведомство с этого года начало закупку новейших бронебойных подкалиберных снарядов 3БМ44 "Лекало".

Согласно имеющимся сведениям, закупка боеприпасов рассчитана на несколько лет. Подробности контракта не раскрываются, однако известно, что новые снаряды поступят не только на оснащение поступающих в войска танков, но и для формирования складских запасов.

Новый бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ44 "Лекало"предназначен для пушек семейства Д-81, установленных на все стоящие на вооружении российские танки: Т-72 различных модификаций, Т-80 и Т-90. В арсенале танков "Лекало" заменит разработанный еще в Советском Союзе оперенный подкалиберный снаряд 3БМ42 "Манго". По сравнению с "Манго" "Лекало" использует новый высокопрочный сердечник из вольфрамового сплава и удлиненный, более мощный заряд пороха.

Головной разработчик и производитель нового снаряда — НИМИ имени Бахирева — уже подготовил первый контракт со своими соисполнителями на финальную сборку 2 тыс. новых боеприпасов. Поставка должна быть завершена до 30 августа 2020 года.

"Лекало" подходит для любого 125-миллиметрового орудия всех танков из находящихся сегодня на вооружении. И среди таких универсальных боеприпасов "Лекало" вне конкуренции. Если его предшественник — снаряд "Манго" — пробивает 520 мм сплошной брони с расстояния 2 км, то для нового образца показатель составляет 650 мм. Этого достаточно для поражения американского M1A2 Abrams современных модификаций

- рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов.