Китай закупит 40 самолетов A321neo

Китайская авиационная компания Сhina Aircraft Leasing Group Holdings (CALC) закупит у Airbus 40 новых авиалайнеров A321neo. Об этом говорится в опубликованном 17 января пресс-релизе на сайте европейской корпорации.

«Компания CALC достигла соглашения с Airbus по вопросам актуального портфеля заказов и выдала дополнительный заказ на 40 авиалайнеров A321neo. Программа также предполагает конверсию 15 самолетов A320neo в вариант A321neo», — отмечается в сообщении.

Также в компании рассказали о том, что с учетом 11 самолетов A321neo, заказанных ранее, общий портфель заказов CALC достиг 66 единиц.

Ранее, 25 декабря, сообщалось, что перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным. Воплощение этой концепции станет вполне реалистичным к 2030 году.

Россия и Китай начали обсуждать создание семейства широкофюзеляжных пассажирских самолетов на базе российско-китайского лайнера нового поколения CR929 в 2017 году. Стороны ожидают, что воздушное судно составит конкуренцию самолетам других ведущих авиапроизводителей — Airbus и Boeing.

В августе главный конструктор российско-китайского дальнемагистрального пассажирского лайнера CR929 от России Максим Литвинов заявил, что первый испытательный полет воздушного судна ожидается в 2023 году.