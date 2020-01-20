«Лекало» вместо «Манго»

Российские танкисты смогут без проблем поражать «любые танки противника». Вчера, 17 января, газета «Известия» сообщила о том, что Минобороны РФ начало закупки новейших бронебойных подкалиберных снарядов 3БМ44 «Лекало».

Детали контракта и точные характеристики новых снарядов не разглашаются. При этом известно, что до конца текущего года в войска будет поставлено порядка 2000 снарядов 3БМ44 «Лекало». Они смогут пробивать до 650 мм сплошной брони на расстоянии 2 км. Используемые сейчас снаряды «Манго» пробивают 520 мм сплошной брони на такой же дистанции.

Подкалиберные снаряды Источник изображения: rg.ru

Новые боеприпасы предназначены для пушек семейства Д-81. Помимо Т-90 и Т-80, новые боеприпасы смогут применять и танки Т-72. При модернизации до уровня Т-72Б3 эти машины получили усовершенствованную пушку от Т-90 и модернизированный автомат заряжания. Такие изменения позволяют им использовать закупленные удлинённые бронебойные снаряды, обеспечивая значительное преимущество по сравнению с более ранней версией танка.

Нарастить характеристики «Лекала» по сравнению с «Манго» позволило использование нового высокопрочного сердечника из вольфрамового сплава, а также удлинённого, более мощного заряда пороха 4Ж63 — всё это даёт боеприпасу преимущество над предшественником.

Сейчас на вооружении российской армии имеются несколько типов бронебойных снарядов. Наиболее массовым из них является разработанный в СССР оперённый подкалиберный 3БМ42 «Манго». До появления «Лекала» он считался самым эффективным из принятых на вооружение. Ранее сообщалось, что модернизированные танки Т-80БВМ Т-80БВМ могут использовать боеприпасы 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2». По неофициальной информации, первый имеет сердечник из карбида вольфрама (бронепробитие 700–740 мм стали на дистанции до 2 км), второй — с урановым сплавом (800–830 мм).