Бронетранспортёры «восьмисотой» серии

Заполучив функциональный аналог американского «Брэдли» — БМП К21, — южнокорейские военные решили обзавестись и собственным «Страйкером». Итогом стало принятие на вооружение бронетранспортёра фирмы «Хёндэ Ротем», причём сразу в двух вариантах — трёх- и четырёхосном.

Разработки современных колёсных бронетранспортёров в Республике Корея развернулись в начале 2000-х годов. Занимались ими три ведущих машиностроительных концерна. В частности, «Дусан» с 2003 года разрабатывал БТР «Блэк Фокс». В 2004 году началась разработка бронетранспортёра MPV фирмой «Самсунг», а в 2005 году к проектированию машины, первоначально именовавшейся «Скорпион», приступила «Хёндэ Ротем».

Все три БТР проектировались сразу в двух вариантах (трёхосном и четырёхосном), имели вместимость 12 человек и комплектовались двигателями мощностью порядка 400 л.с. Решение о разработке двух вариантов трактовалось требованиями военных. По их мнению, трёхосная машина должна была выполнять задачи на менее опасных тыловых участках (например, охрана баз или сопровождение конвоев), а лучше защищённая четырёхосная — действовать непосредственно на поле боя. Однако ввиду низкой приоритетности программы разработка колёсных БТР велась фирмами на собственные средства. Это отрицательно сказалось на сроках — в частности, «Хёндэ Ротем» вела постройку прототипов (трёхосного KW1 и четырёхосного KW2) в течение 2007-2011 годов, а в 2012 году начались их испытания. К 2014 году «Хёндэ» изготовила три прототипа каждого из вариантов.

Конкуренты: БТР MPV… Источник изображения: military-today.com

…и «Блэк Фокс». Источник изображения: military-today.com

В мае 2016 года завершились квалификационные испытания, в которых изделия «Хёндэ» превзошли конкурентов. БТР KW1 получил армейское обозначение К806, а KW2 — К808. В октябре того же года была заказана предсерийная партия (16 БТР обоих вариантов), поставки которой завершились к концу 2017 года. В конце 2018 года началось серийное производство, темп которого должен составить примерно 100 машин в год. Первоначальный заказ составил 600 единиц, в том числе 100 К806 и 500 К808.

«Родственники» — бронетранспортёры К808 и К806 Источник изображения: snafu-solomon.com

Для службы в тылу

Бронетранспортёр К806 имеет колёсную формулу 6×6 (с увеличенным расстоянием между второй и третьей осями). Корпус сварной, из стальной брони, обеспечивающий защиту по стандарту STANAG 4569 уровня 2. Это означает, что БТР обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль калибром 7,62×39 мм, осколков 155-мм снарядов (при взрыве на расстоянии 80 м) и подрывных зарядов массой до 6 кг.

БТР К806 Источник изображения: armyrecognition.com

БТР имеет переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения, которое смещено вправо. Слева от него находится отделение управления с рабочим местом механика-водителя. Над ним расположен откидывающийся назад люк с тремя перископами.

За моторно-трансмиссионным отделением находится рабочее место командира с восемью перископами, установленными по периметру люка. Над ним на турели с ручным приводом, защищённой бронещитками, устанавливается вооружение: 7,62-мм пулемёт К12, 12,7-мм К6 (М2НВ) либо 40-мм автоматический гранатомёт К4. Дополнением может служить ещё один пулемёт К12, установленный над люком десантного отделения в кормовой части машины. Опционально возможна установка дистанционно управляемого стрелкового модуля фирмы «Самсунг» с пулемётом или автоматическим гранатомётом. Этот модуль снабжён телевизионной и тепловизионной камерами, а также лазерным дальномером. Диапазон углов вертикальной наводки составляет от −20 до +60°. Имеются также сообщения о планах вооружения части К806 20-мм пушками КМ39А3, ранее использовавшимися на истребителях F-5E/F. Дополняют вооружение БТР два четырёхствольных блока 66-мм дымовых гранатомётов.

В кормовой части БТР расположено десантное отделение, вмещающее девять человек. Десантники размещаются спиной к бортам на взрывозащищённых сиденьях. Доступ в десантное отделение осуществляется через откидываемую рампу с гидроприводом. На случай выхода последнего из строя в рампе имеется одностворчатая дверь, открывающаяся вправо. В крыше десантного отделения устроены три люка, створки которых откидываются к бортам. Обзор десантникам обеспечивают шесть перископов — по два вдоль бортов и кормовой стенки десантного отделения.

На прототипах KW1 устанавливался 380-сильный двигатель, серийные же К806 получили более мощный шестицилиндровый дизель НМС D-6HA. При 1800 об/мин он развивает мощность 420 л.с. Двигатель снабжён турбонаддувом, а также интеркулером для охлаждения поступающего воздуха. Посредством сцепления типа «флекс плэйт» двигатель связан с гидрокинетической трансмиссией ZF 7HP902S. Автоматическая коробка передач обеспечивает семь передач при движении вперёд и одну — назад.

При старте с места К806 за 6 секунд разгоняется до 32 км/ч. Максимальная скорость по шоссе составляет 100 км/ч. Управляемыми являются две передние оси, а минимальный радиус поворота составляет 9 м. Длина тормозного пути при скорости 32 км/ч — 8 м.

К806 является плавающим. Движение на плаву с максимальной скоростью 8 км/ч обеспечивают два водомётных движителя, установленных в кормовой части корпуса. В передней части корпуса имеется откидывающийся волноотражательный щиток. По желанию заказчика возможно исполнение БТР в неплавающем варианте.

Главными задачами К806 являются патрулирование, охрана объектов и конвоев, участие в операциях по обезвреживанию диверсионных групп. Для решения таких задач вполне достаточным считается вооружение из одного пулемёта либо автоматического гранатомёта. Тем не менее специалисты «Хёндэ» разработали несколько вариантов К806 с усиленным вооружением. Первый из них — ACV (Armoured Combat Vehicle) — должен получить двухместную башню с 30-мм пушкой «Бушмастер» и 7,62-мм пулемётом. Второй — MGS (Mobile Gun System) — вооружается 90-мм пушкой (боекомплект 32 снаряда) и 7,62-мм пулемётом, также в двухместной башне. MGS оборудован системой управления вооружения, среди прочего включающей комбинированный (дневной/ночной) прицел наводчика DNRS.

Перспективы закупок вариантов ACV и MGS пока неясны, а вот третий специализированный вариант — медицинско-эвакуационный — по всей видимости, в ближайшее время поступит в войска. Эта модификация К806 рассчитана на транспортировку до шести раненых, а её экипаж состоит из четырёх человек: командира, водителя и двух санитаров.

Для переднего края

Четырёхосный БТР К808 отличается от К806 увеличенной длиной корпуса и усиленной бронезащитой. В лобовой проекции обеспечивается защищённость по стандарту STANAG 4569 уровня 4, то есть от бронебойных пуль калибра 14,5×114 мм и осколков 155-мм снарядов при разрыве на дистанции 30 м. Борта защищают от пуль 12,7×99 мм и осколков 155-мм снарядов (при разрыве на расстоянии 50 м). Предусмотрена возможность монтажа дополнительного бронирования в виде композитных панелей (по типу применённых на БМП К21).

БТР К808 Источник изображения: armyrecognition.com

Компоновка К808 соответствует трёхосной машине, аналогичной является и вместимость — два члена экипажа (командир и водитель) и девять десантников. В отличие от К806, в крыше десантного отделения имеется не три, а четыре люка. Силовая установка обоих бронетранспортёров аналогична, не отличаются и параметры подвижности. Так же, как и К806, четырёхосная машина может плавать.

Вооружение базового варианта К808 не отличается от К806. При этом спектр различных носителей вооружения на четырёхосном шасси гораздо шире: помимо варианта ACV (с такой же башней, как на соответствующем варианте К806), предлагается машина огневой поддержки «Юпитер», самоходный ПТРК, ЗСУ и самоходный миномёт.

Прототип машины огневой поддержки «Юпитер» Источник изображения: military-today.com

Боевая машина «Юпитер» относится к классу «колёсных танков» вроде итальянского «Чентауро». Главное её вооружение — 120-мм пушка, снабжённая автоматом заряжания и установленная в башне качающегося типа. Дополняет её спаренный 7,62-мм пулемёт. Экипаж «колёсного танка» состоит из трёх человек. Характерно, что на опытном образце, впервые продемонстрированном в 2013 году, сохранена откидывающаяся рампа в кормовой стенке корпуса, но вместимость десантного отделения составляет всего два человека.

В октябре 2017 года был представлен проект самоходного ПТРК, представляющего собой простую конверсию базового БТР: вместо пулемётной турели на нем установлен дистанционно управляемый модуль с двумя пусковыми установками ПТУР «Хёнгун» и 30-мм пушкой.

Прототип ЗСУ на базе К808 Источник изображения: army-guide.co

Зенитная самоходная установка вооружена двумя 30-мм пушками ККСВ, установленными по бортами вращающейся башни. Эффективная наклонная дальность огня составляет 3 км, диапазон углов вертикальной наводки — от −10 до +85°. Машина оборудована радаром TPS-830K, тепловизионной камерой и лазерным дальномером. По сути, эта самоходка является аналогом гусеничной ЗСУ К30 «Бихо». Наконец, машина вооружена 120-мм миномётом, установленным в десантном отделении и ведущим огонь через двухстворчатый люк в крыше. Эта самоходка снабжена спутниковой и инерциальной навигационными системами, а также баллистическим вычислителем.

На базе К808 планируется также создание командно-штабной машины с увеличенной высотой корпуса.

Спешивание десанта из БТР К808 Источник изображения: reddit.co

В соответствии с заявленными планами армии Республики Корея, поставки 600 машин К806/808 должны завершиться в 2023 году. Сведения об объёме их текущего производства и принятии на вооружение специальных вариантов в открытых источниках отсутствуют. Можно лишь предположить, что поступление колёсных бронетранспортёров нового поколения позволит южнокорейской армии сформировать высокомобильные «средние» бригады — аналог американских бригад «Страйкеров».

Тактико-технические характеристики БТР К806 и К808 К806 К808 Боевая масса, т 16 20 Вместимость, экипаж+десант, чел. 2+9 2+9 Вооружение (боекомплект) 7,62-мм пулемёт или 12,7-мм пулемёт либо 40-мм автоматический гранатомёт 7,62-мм пулемёт или 12,7-мм пулемёт либо 40-мм автоматический гранатомёт Размеры, мм: длина

высота (крыша корпуса)

ширина 6600

2200



2700 7200

2200



2700 Мощность двигателя, л.с. 420 420 Максимальная скорость, км/ч: по шоссе

на плаву 100

8 100

8 Запас хода, км 800 800 Преодолеваемые преграды: ширина рва, м

высота стенки, м

подъём, град. 1,5

0,5



30 2

0,5



30

Литература:

Nita M. Południowokoreańskie kołowe transportery opancerzone rodziny K800 // Nowa Technika Wojskowa, 2018, №11 defence-blog.com military-today.comarmyrecognition.com army-technology.com defencenews.com

Андрей Харук