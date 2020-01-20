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ТАСС

Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" завершил деловой заход в Пирей

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Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЗВО по СФ

Корабль вышел из порта и направился на встречу с судами обеспечения Северного флота

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) "Вице-адмирал Кулаков" завершил деловой заход в греческий порт Пирей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе СФ.

"В пятницу БПК вышел из порта и направился на встречу с судами обеспечения СФ. В дальнейшем к отряду присоединится ракетный крейсер "Маршал Устинов"", - уточнили в пресс-службе.

Там напомнили, что российские моряки прибыли в Грецию 15 января. Основная цель их визита - демонстрация Андреевского флага, культурный обмен и отдых экипажа. Для североморцев были организованы традиционные экскурсии по достопримечательностям античной Греции.

БПК "Вице-адмирал Кулаков" вышел в поход из главной базы Северного флота - Североморска - 3 декабря 2019 года, совершил переход в сложных гидрометеорологических условиях через Норвежское, Северное и Средиземное моря в Черное.

В первой декаде января 2020 года экипаж БПК совместно с ракетным крейсером "Маршал Устинов", кораблями и судами обеспечения Черноморского флота принял участие в крупном межфлотском учении.

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