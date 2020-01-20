У Росгвардии появятся «неприметные» машины связи Ford Transit, оснащенные дронами

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В подразделения Росгвардии поступят новые машины связи, оборудованные дронами. Поставщиком этой техники является холдинг «Росэлектроника», входящий в структуру «Ростех».

Об этом информационному агентству РИА Новости сообщила пресс-служба компании.

Аппаратуру, разработанную на Рязанском радиозаводе, установили на микроавтобусы Ford Transit. Этот автомобиль был выбран для нужд Росгвардии из-за его технических характеристик. Он обладает грузоподъемностью 3,5 тонны и электрогенератором усиленной мощности. Помимо этого, большим преимуществом является просторный салон при компактных внешних размерах и неброском внешнем виде. Этот автомобиль удобен не только для работы в городе, но из-за высокой проходимости может использоваться в полевых условиях и на пересеченной местности.

Появление новой "неприметно" подвижной базы позволит использовать для оперативной работы оборудование, которое до этого применялось лишь в стационарных условиях. Причем 90 процентов используемой аппаратуры изготовлено в России.

В салоне аппаратной оборудовано три рабочих места, оснащенных ноутбуками, печатающими МФУ, телефонами и видеотелефоном, позволяющим организовать видеоконференцию для со скоростью передачи данных, достигающей одного гигабита в секунду. Связь со спецподразделениями поддерживается с помощью цифровых радиостанций. Обычные телефоны можно перевести в IP-сеть с подключением 16 абонентов.

Наблюдение осуществляется с помощью четырех видеокамер, расположение которых исключает «слепые зоны». Помимо этого, с крыши может выдвигаться вращающаяся камера с круговым обзором и 30-кратным увеличением.

Для наблюдения можно также задействовать квадрокоптер, которым управляет оператор.