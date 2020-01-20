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Военное обозрение

В Индии заявили о работе по импортозамещению МиГ-29К и МиГ-29КУБ на основе Tejas-Navy

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская компания Hindustan Aeronautics Ltd сообщает о рассмотрении перспективы разработки двухдвигательного палубного истребителя, который в будущем должен стать основой авиакрыла авианосцев ВМС Индии. Таким образом, Индия собирается «импортозамещать» российские палубные истребители, которые использует на данный момент. На данный момент авиационное крыло авианосца «Викрамадитья» (бывший «Адмирал Горшков») состоит из истребителей МиГ-29КУБ и МиГ-29К.

В Hindustan Aeronautics Ltd заявили о том, что несколько дней назад проводили тестовые посадки на палубу авианосца опытного образца истребителя Tejas.

Из сообщения управляющего директора HAL Р.Мадхавана:

Мы хотим, чтобы нам было предоставлено техническое задание по палубному истребителю с двумя двигателями. Этот проект должен быть утверждён в ВМС страны. В итоге мы сможем ускорить НИОКР по истребителю палубного базирования Tejas-Navy.

На текущий момент компания, как заявляет, создала два прототипа таких самолётов, но пока в ВМС не утвердили окончательный вариант ТЗ и «облик» средств палубной авиации. При этом известно, что разработку истребителя для ВМС Индии в ВМС страны доверяют HAL и DRDO Индийскому агентству по исследования в области обороны).

Если говорить о прототипах (NP1 и NP2), то они созданы на базе обычной версии Tejas с доработанным вариантом шасси и посадочным (тормозным) гаком. При этом, как сообщают в HAL, у прототипа несколько опущена носовая часть для того, чтобы пилот получит более полный обзор.

Tejas-NP2 совершил тестовую посадку на палубу «Викрамадитьи» 11 января, а 12 января осуществил взлёт с авианосца. После этого Р.Мадхаван заявил, что Индия вошла в число тех немногих стран, у которых имеются технологии по созданию палубных истребителей. Одновременно с этим в Индии заговорили и о планомерной работе по импортозамещению палубных истребителей российского производства.

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Индия
Россия
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Tejas
Адмирал Горшков
МиГ-29К
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Авианосец
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