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США признали свои неудачи в разработке гиперзвукового оружия

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Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен
Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
Источник изображения: Фото: Jeenah Moon / Reuters

США лидировали в области гиперзвукового оружия, однако разработки потерпели неудачу, и для восстановления позиций теперь потребуются годы. Об этом пишет РИА Новости, цитируя заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена.

«Мы были впереди десять лет назад. У нас были две программы, два прототипа… Они не очень хорошо работали», — признал Хайтен во время выступления в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

После провала в разработках началось многолетнее исследование причин неудач, а затем программы отменили. Генерал отметил, что США потребуются годы на восстановление, и призвал ускорить этот процесс.

США в последнее время активно работают над созданием гиперзвуковых ракет. В 2018 году американские власти начали разработку ракеты класса «воздух — земля». Параллельно создается гиперзвуковая ракета дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В начале января президент США Дональд Трамп подтвердил факт разработки гиперзвукового оружия.

В декабре 2019 года глава Пентагона Марк Эспер признал, что США отстают от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Он отметил, что Минобороны по возможности «вкладывает каждый доллар» в эту область.

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