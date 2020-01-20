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Интерфакс-АВН

Трамп предупредил верховного лидера Ирана о необходимости выбирать выражения

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Иранские ракеты
Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.
Источник изображения: © REUTERS / TIMA/Nazanin Tabatabaee Yazdi/File Photo

Вашингтон. 18 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть осторожнее в выборе выражений.

"Так называемый "верховный лидер" Ирана, который недавно оказался не столь уж и верховным, наговорил гадостей в адрес США и Европы. Их (Ирана - ИФ) экономка разваливается, люди терпят лишения. Ему (Хаменеи - ИФ) следует быть очень осторожным в выражениях!" - написал американский президент в твиттере.

Накануне Хаменеи в пятничной молитве обвинил Великобританию, Германию и Францию в недееспособности в области сохранения иранской ядерной сделки.

"После того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, власти этих трех стран лишь рассуждают. Я им не верю, они не делают ничего, они служат интересам США, воистину они - американские марионетки", - заявил аятолла.

Он добавил, что "они ждут, когда США поставят Иран на колени, но США не способны поставить иранский народ на колени".

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