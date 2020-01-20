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ТАСС

Индийский робот на борту космического корабля будет "родственником" робота "Федора"

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

Как сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев, Индия самостоятельно разрабатывает своего робота, но с учетом российских наработок

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Антропоморфный робот, которого Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует запустить в космос на своем корабле, будет создан с использованием российского опыта. Об этом сообщил в пятницу российским журналистам посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"На борту предшественника "Гаганьяна", который будет запущен в беспилотном режиме, будет находиться робот-гуманоид, чтобы определить приемлемость систем жизнеобеспечения для обитаемой версии корабля. Россия имеет в этой связи весомые наработки. Для подготовки обитаемого модуля активно задействуется российский опыт. Поэтому опыт, накопленный и при создании робота "Федора", при этом без прямого копирования, будет задействован и при создании индийского "гуманоида", - сказал Кудашев.

Он добавил, что, поскольку Индия самостоятельно разрабатывает своего робота, но с учетом российских наработок, можно сказать, что "это будет в определенной степени родственник робота "Федора".

В минувшем году Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что не намерена отправлять в космос для испытаний систем корабля различных животных, как это делали другие страны, а вместо этого отправит первым на орбиту специально созданного "гуманоида", на котором будут испытаны все необходимые системы. Как сообщил прессе глава ISRO доктор Кайласавадиву Сиван, этот робот будет идентичен человеку и сможет делать все то, что делает человек, "пусть и не в столь широком масштабе".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируется осуществить два запуска кораблей в беспилотном режиме.

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летал на МКС в августе 2019 года, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". На станции российские члены экипажа станции провели с роботом ряд экспериментов. "Федор" работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

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