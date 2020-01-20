Войти
Военное обозрение

Польский президент ознакомился с новинками «панцерной» военной техники

478
0
0

Источник изображения: Кшиштоф Ситковски/KPRP

Исполняя обязанности Главнокомандующего Войска Польского, президент Анджей Дуда прибыл с инспекцией в город Сталёва Воля, где расположено машиностроительное предприятие с одноименным названием. Оно относится к Центральному промышленному округу Польши. Россияне хорошо знают этот завод с советских времен как производителя мощной и надежной спецтехники. Но помимо гражданской техники здесь выпускается и военная.

На предприятии состоялась пресс-конференция, где были представлены новинки, предназначенные для польских вооруженных сил. Присутствующие смогли ознакомиться с артиллерийскими системами Rak ("Рак"), Krab ("Краб") и Kryl ("Креветка") - "панцерная" техника, а также с транспортерами «Росомаха», оборудованными башнями ZSSW.

После этого Анджей Дуда встретился с коллективом предприятия в цехе окончательной сборки. Именно здесь проходит завершительный этап производства военной техники. Сотрудники этого цеха выпускают дивизионные огневые модули «Регина» со 155-миллиметровыми самоходными гаубицами Krab, командно-штабными машинами, автомобилями подвоза боеприпасов и ремонтными машинами. Здесь также производятся элементы огневых модулей «Рак», оснащенных самоходными минометами М120К и машинами обеспечения. В дальнейшем планируется создание самоходных минометов на гусеничном ходу M120G.

Кроме того, предприятие Huta Stalowa Wola обеспечивает реализацию одной из важнейших частей государственной программы «Висла» по производству комплектующих для комплексов ПВО Patriot. Предполагается также начать производство плавающей боевой машины пехоты «Барсук» (Borsuk), новой боевой башни ZSSW-30. Планируется производство и других видов военной техники.

Источник изображения: Кшиштоф Ситковски/KPRP

На предприятии также выпускают комплектующие и ремонтируют технику, поставленную ранее в Вооруженные силы Польши. Речь идет о самоходных артиллерийских установках, инженерных машинах, транспортерах и многом другом.

Президент Анджей Дуда с интересом ознакомился с современным и высокотехнологичным производственным оборудованием предприятия. Он был явно доволен знакомством с продукцией, оборудованием и коллективом компании Huta Stalowa Wola.

В Польше главной ударной силой сухопутных войск считается артиллерия и ракетные войска. Поэтому оснащению этих родов войск самой современной техникой уделяется повышенное внимание. Особенно это заметно с 2016 года, когда развитие артиллерийских систем шло быстрее, чем оснащение других родов войск вооруженных сил Польши.

Флагманами польской артиллерии стали дивизионные огневые модули «Регина», оснащенные 155-миллиметровыми самоходными гаубицами «Краб», батарейные огневые модули, оснащенные 120-миллиметровыми самоходными минометами М120К Rak (Рак). Эти комплексы в дальнейшем планируют оснащать не только минометами и командно-штабными машинами, но и машинами артиллерийской разведки на базе легких БТР, автомобилями обеспечения, транспортерами боеприпасов и передвижными мастерскими.

К 2021 году в Войске Польском будет около 80 самоходных минометов производства Huta Stalowa Wola.

На сегодняшний день проблемным моментом является недостаток боеприпасов для новых видов вооружений, но этот вопрос, как заявляют в Польше, уже решается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Patriot ЗРК
RAK
Похожие новости
18.09.2019
Наполеоновские планы: Польша готовится к войне с Россией
09.04.2019
Польша предает собственный ВПК ради противостояния с Россией
04.03.2019
Польша намерена приобрести 32 истребителя F-35
06.12.2017
Владимир Путин — причина эпохального провала России
26.02.2010
Комплексом "Искандер" в текущем году будет вооружена ракетная бригада Ленинградского военного округа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»