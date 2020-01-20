Абхазия назвала условием начала нормализации отношений с Грузией подписание документа о неприменении военной силы

В Сухуме выступили за возобновление переговоров, в том числе по деизоляции Абхазии

Сухум. 17 января. ИНТЕРФАКС - МИД Абхазии назвал условия, при которых можно будет начать процесс нормализации отношений между Абхазией и Грузией.

"Процесс нормализации отношений между двумя государствами и обсуждение форм диалога между Сухумом и Тбилиси, станут возможными только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Абхазии.

Это заявление сделано в связи с предложениями о необходимости начала диалога между Тбилиси и Сухумом, высказанными лидерами некоторых общественно-политических деятелей Абхазии в интервью грузинским СМИ.

МИД Абхазии в связи с этим отметил, что выступает "за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Абхазии, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества".

В документе подчеркивается, что "тема политического статуса абхазского государства, основанная на волеизъявлении народа Абхазии и закрепленная в конституции страны, не может являться предметом каких-либо переговоров".

В Сухуме напоминают, что Абхазия с 1994 по 2008 гг. вела переговорный процесс с Грузией, проходивший под эгидой ООН, при посредничестве России и ряда других стран.

"В данном переговорном формате Абхазия выступала в качестве стороны в конфликте, что положительно отражалось на достижении определенных политико-дипломатических результатов", - отмечается в документе.