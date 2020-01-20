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Маршал Ливии поблагодарил Путина, но соглашение о перемирии не подписал

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин получил письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

Текст послания опубликован пресс-службой Кремля.

«Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога», - говорится в письме.

Кроме того, ливийский военачальник выразил личную благодарность и признательность за усилия России по установлению мира в североафриканской стране.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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