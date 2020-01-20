ODIN вместо ALIS

Техобслуживание истребителей F-35 будет улучшено. Вчера, 16 января, информационное агентство Reuters сообщило о том, что компания Lockheed Martin разрабатывает новую систему «самодиагностики» для истребителей F-35.

Одна из особенностей новых истребителей F-35 — высокий уровень автоматизации и компьютеризации. Так, во время полёта специальные датчики и подсистемы самолёта отслеживают данные о работе всех его узлов, агрегатов и электронных систем, вычисляя их выработку и оставшийся ресурс. Эта система контроля получила название ALIS (Autonomic Logistics Information System).

Истребители F-35 Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

В процессе эксплуатации ALIS зарекомендовал себя не лучшим образом — именно с работой этой системы связывают срывы сроков технического обслуживания истребителей. Кроме того, иностранные заказчики самолётов обеспокоились потенциальной возможностью утечки информации, которая может составлять военную тайну.

Теперь стало известно, что вместо доработки ALIS компания Lockheed Martin переключится на разработку новой системы Operational Data Integrated Network (ODIN). Она должна быть готова к 2022 году и будет более оперативно передавать данные о техническом состоянии самолёта. При этом передача информации будет более защищённой.