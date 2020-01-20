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ТАСС

Источник: ремонт неоднократно ходившего в Сирию "Ямала" затянулся из-за нехватки денег

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БДК «Ямал»
БДК «Ямал» в проливе Босфор.
Источник изображения: Murad Sezer / Reuters

Как сообщил источник в судоремонтной отрасли, восстановить корабль планируется в третьем квартале 2020 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ремонт большого десантного корабля (БДК) "Ямал" Черноморского флота (ЧФ), столкнувшегося в декабре 2017 года в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2", затянулся из-за нехватки средств. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в судоремонтной отрасли.

До происшествия в Эгейском море БДК "Ямал" выполнил несколько десятков рейсов по доставке грузов из России в сирийский Тартус для снабжения группировки ВКС РФ в Сирии.

"С апреля 2018 года "Ямал" находится на 13-м судоремонтном заводе (СРЗ) ЧФ. Из-за перераспределения средств на ремонт других кораблей, включая флагман Черноморского флота крейсер "Москва", завершить восстановление технической готовности "Ямала" и вернуть его флоту планируется только в 3-м квартале текущего года", - отметил собеседник агентства.

До прихода на 13-й СРЗ десантный корабль "Ямал" ремонтировался на "Севморзаводе" (входит в Центр судоремонта "Звездочка" Объединенной судостроительная корпорация), где ему устранили повреждения подводной части корпуса. На 13-м СРЗ кораблю восстановили поврежденную надстройку, выполненную из алюминий-магниевого сплава. Также на предприятии "должны завершить работы по обслуживанию энергетической установки корабля", добавил собеседник.

30 декабря 2017 года в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне совершил столкновение с БДК Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. В результате происшествия никто не пострадал. Корабль и судно остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Звездочка
Севморзавод
Проекты
1164 Атлант
2020-й год
БДК 775
ЧФ
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