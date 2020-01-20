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Военное обозрение

В сети обсуждается фото побывавшей в переделках бронемашины «Тигр» в необычной окраске

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Источник изображения: ВКонтакте/Anti Terror Forces

В сети появилась фотография из Сирии с бронеавтомобилем российского производства. Это бронемашина ГАЗ-2330 «Тигр», которая отличается несколькими оригинальными нюансами.

Внимание пользователей привлекла окраска этой военной техники. Кузов, начиная с части расположения кабины, окрашен в пустынный камуфляж, а вот передняя часть «Тигра» имеет цвет, более близкий к тому, в каком варианте эти бронемашины используют в Вооружённых силах России, включая использование и российской военной полицией на сирийской территории. Хотя слово "близкий по цвету" здесь тоже можно использовать с большой натяжкой, так как цвет, скорее, чёрный. Так что с цветом?

По одной из версий, пустынный камуфляж наносили, что называется, на месте – краской, которая оказалась под рукой. При этом капот и иные передние металлические фрагменты кузова автомобиля оставили в «естественном» цвете в связи с дополнительным нагревом от двигателя и возможным влиянием на слой «нештатной краски».

Однако эту версию можно легко поставить под сомнение, если обратить внимание на цвет «бронеглаза» правой фары «Тигра» и радиатора. Они именно в «пустынной» окраске. Мало того, чёрный вряд ли можно назвать естественным цветом для армейского бронеавтомобиля этой версии.

На фото также обращает на себя внимание и размещённый на крыше «Тигра» станковый крупнокалиберный пулемёт ДШК (12,7 мм). Стрельба в данном варианте осуществляется военнослужащим, который выбирается наружу через один из люков.

На лобовом бронестекле можно увидеть следы от попадания пули (или небольшого осколка) – соответственно, этот «Тигр» однозначно успел побывать в боевых переделках.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
ВПВС РФ
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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