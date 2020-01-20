Испытания новейшего пистолета "Аспид" показали на видео

Ростех опубликовал видео испытаний новейшего 9-миллиметрового пистолета "Аспид" - спортивной версии армейского "Удава".

Тактико-техническое задание на разработку нового оружия утверждено Ростехом совместно с Федерацией практической стрельбы России. Пистолет создается в трех классах практической стрельбы: стандартном, облегченном и серийном. Магазин стандартного "Аспида" вмещает 22 патрона, облегченного и серийного - по 18. Облегченный вариант оснастят креплением под коллиматорный прицел, серийный получит вдобавок планку Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

- Все модели будут иметь накладки на рукоятку для индивидуальной подгонки оружия под руку стрелка, - рассказали в госкорпорации.

В зависимости от модификации вес пистолета без патронов составит 800-1000 граммов. Серийное производство "Аспида" начнется в 2021 году. Пистолет разработан на базе армейского "Удава", в 2019 году завершившего этап опытно-войсковой эксплуатации.

Антон Валагин