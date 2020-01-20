Российским «Балом» предложили закрыть турецкую «калитку» в Босфоре

Россия способна закрыть «калитку» в Черное море из пролива Босфор (Турция), допускает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор пишет, что противокорабельные ракеты «Базальт» крейсера «Маршал Устинов», летящие на 500 километров, способны закрыть «калитку» еще с рейда Севастополя. Для этой же цели обозреватель предлагает использовать береговые мобильные комплексы «Бал» (с ракетами Х-35 дальностью полета 300 километров) и «Бастион» (со сверхзвуковыми ракетами «Оникс» дальностью 500 километров).

В случае сверхзвуковых ракет, пишет Литовкин, «калитка» может быть закрыта за несколько минут.

В декабре 2019 года обозреватель поведал о российских ракетах «Воевода», мощности которых «вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк или даже целую страну».