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Российским «Балом» предложили закрыть турецкую «калитку» в Босфоре

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Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия способна закрыть «калитку» в Черное море из пролива Босфор (Турция), допускает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор пишет, что противокорабельные ракеты «Базальт» крейсера «Маршал Устинов», летящие на 500 километров, способны закрыть «калитку» еще с рейда Севастополя. Для этой же цели обозреватель предлагает использовать береговые мобильные комплексы «Бал» (с ракетами Х-35 дальностью полета 300 километров) и «Бастион» (со сверхзвуковыми ракетами «Оникс» дальностью 500 километров).

В случае сверхзвуковых ракет, пишет Литовкин, «калитка» может быть закрыта за несколько минут.

В декабре 2019 года обозреватель поведал о российских ракетах «Воевода», мощности которых «вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли город размером с Нью-Йорк или даже целую страну».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Бал РК
Бастион
П-800 Оникс
РС-20В
Х-35
Проекты
1164 Атлант
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