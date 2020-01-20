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«Де Голль» опять пойдет в поход

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил базу ВВС близ Орлеана, где выступил перед военными с программной речью. Глава Пятой республики, в частности, объявил о том, что уже в январе Париж отправит атомный авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток.

Корабль окажет помощь действующим в регионе силам международной антитеррористической коалиции. По словам президента, поход на Ближний Восток продлится до апреля 2020 года.

«После этого авианосец будет перемещен в зону Атлантического океана... Угроза возрастает. Новости последних нескольких недель только подтверждают это. На карту поставлены безопасность нации, ее будущее, и я буду твердо придерживаться своего плана: цель по-прежнему состоит в том, чтобы в 2025 году расходы на оборону достигли двух процентов ВВП», – заявил Макрон, выступление которого приводит официальный Twitter.

«Шарль де Голль», напомним, уже выполнял боевые задачи на Ближнем Востоке в ноябре 2015 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Проекты
2020-й год
Авианосец
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