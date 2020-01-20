Самый крупный в мире дирижабль Аirlander готов к серийному производству

Британская компания Hybrid Air Vehicles представила серийную версию перспективного гибридного дирижабля Airlander 10.

В прошлом году компания Hybrid Air Vehicles официально объявила о том, что первый летный образец Airlander 10 не будет восстанавливаться после аварии, но работы по проекту продолжатся. Теперь стало известно, что разработчики внесли ряд изменений в конструкцию гигантского летательного аппарата, и он готов к серийному производству, сообщает Warspot.

В обновленном варианте Airlander 10 получит увеличенную гондолу, а топливные баки будут перемещены внутрь корпуса. Двигатели в передней части удалены, а вместо них теперь используется единый модуль подруливающего устройства.

Улучшена форма корпуса, теперь она имеет лучшие показатели сопротивления воздушному потоку. Кроме того, Airlander 10 может выпускаться в полностью электрическом виде, без дизельных генераторов. В Hybrid Air Vehicles указывают, что уже имеют предварительный заказ на 10 единиц гибридного дирижабля от коммерческого заказчика, при этом видят ключевой рынок сбыта среди военных заказчиков.

Airlander 10 — демилитаризованная версия дирижабля HAV 304, разрабатывавшегося для нужд американской армии. Дирижабль был создан в 2012 году компанией HAV в рамках программы Long Endurance Multi-Intelligence Vehicle, но после серии успешных тестов американское военное ведомство свернуло проект, поскольку посчитало его слишком дорогостоящим. В 2013 году компания возобновила работу по созданию нового типа воздушного транспортного средства, получив инвестиции от Евросоюза и британского правительства.