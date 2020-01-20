Корабли НАТО получили «черную метку» в Босфоре

Власти Турции заблокировали проход кораблей стран НАТО в Черное море через пролив Босфор.

Анкара пошла на беспрецедентный шаг. Она начала блокировать проход кораблей своих союзников по НАТО из Средиземного моря в Чёрное море. Таким образом, Турция четко обозначила свою позицию по отношению к Североатлантическому альянсу.

По данным «Nordic Monitor», отслеживающего обстановку и движение судов, ограничение пропуска военных кораблей НАТО начало действовать, из-за чего даже корабли ВМС США не могут беспрепятственно войти в Черное море.

«На встрече турецкие официальные лица подчеркнули, что стабильность в Черном море должна сохраняться (пункт 2.a); деятельность НАТО будет поддерживаться в соответствии с ограничениями, наложенными Конвенцией Монтрё (пункт 2.b); и Россия не должна быть излишне спровоцирована (пункт 2.b), раскрываются военные протоколы. Турция является ключевой страной в Черном море, поскольку она контролирует вход и выход в море через систему проливов, которая включает в себя пролив Стамбул / Босфор, пролив Дарданеллы / Чанаккале и Мраморное море, соединяющее Черное и Средиземное моря», - говорит Free News.

По имеющимся сведениям, нескольким военным кораблям НАТО уже было отказано в проходе через Босфор. Анкара аргументировала свои действия существующей конвенцией и договорённостями. Впрочем, эксперты считают, что Турция активно поддерживая Россию, пытается не допустить провокаций со стороны США.

Между тем аналитики полагают, что в этом ограничении существует еще один немаловажный аспект. Дело в том, что Вашингтон уже согласовал введение санкций против Турции из-за покупки российских С-400.

На данный момент известно, что экономические ограничения США против Анкары будут введены в марте текущего года. Кроме того, Вашингтон полностью исключит Турцию из программы покупки истребителей пятого поколения F-35, на что последняя, очевидно, закроет для США свои военные базы и введет запрет на вывоз с них американской техники и имущества.