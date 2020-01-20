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ЦАМТО

Iveco Defence Vehicles поставит крупную партию грузовиков ВС Румынии

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Iveco PPT
Грузовик Iveco PPT.
Источник изображения: Iveco

ЦАМТО, 17 января. Iveco Defense Vehicles, дочерняя компания CNH Industrial N.V., объявила о подписании с МНО Румынии первого контракта в соответствии с рамочным соглашением, предусматривающим поставку более 2900 грузовиков повышенной проходимости.

Как планируется, первые 942 автомашины будут поставлены в течение четырех лет, начиная с 2020 года. Рамочный контракт предусматривает поставку четырех типов военных грузовых автомобилей повышенной проходимости с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8 и 8х8 Prime Mover, которые в дальнейшем будут выполнены в 16 различных вариантах, включая около трети с бронированной кабиной.

Машины будут оснащены центральной системой подкачки шин (CTIS), маскировочным освещением, двухтопливными двигателями, лебедками для самовытаскивания и осями, повышающими мобильность. Техника может транспортироваться воздушным путем самолетом C-130 для поддержки военных операций.

Как отмечается, заключение контракта свидетельствует о положительном опыте эксплуатации грузовых автомобилей, приобретенных Вооруженными силами Румынии у компании Iveco Defense Vehicles в рамках двух ранее подписанных контрактов (на 57 грузовиков большой грузоподъемности в 2015 году и 173 ед. – в 2017 году).

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Продукция
C-130
Компании
Iveco
Проекты
2020-й год
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