Псковские десантники получили седьмой батальонный комплект боевой техники

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Первая в этом году крупная партия техники для ВДВ поступила на вооружение 76-й дивизии Воздушно-десантных войск в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сообщению, на вооружение 76-й дивизии ВДВ поступил батальонный комплект техники, в который вошли 39 боевых машин: 31 единица БМД-4М и восемь единиц БТР-МДМ "Ракушка". Это уже седьмой батальонный комплект, поступивший на вооружение псковских десантников. Уточняется, что боевые машины поступили в 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Святого благоверного Александра Невского.

В состав седьмого по счёту батальонного комплекта военной техники для псковских десантников входит 39 боевых машин нового поколения: БМД-4М (31 единица) и БТР-МДМ "Ракушка" (восемь единиц)

- говорится в сообщении.

По словам заместителя командующего ВДВ генерал-майора Анатолия Концевого, в 2020 году ожидается поступление еще двух батальонных комплектов боевых машин в соединения и воинские части ВДВ.

Отмечается, что все военнослужащие десантно-штурмового полка, получившего новую технику, ранее прошли курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242 учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ.

Серийный выпуск БМД-4М ("Объект 960М") осуществляется АО "Волгоградский тракторный завод", БТР-МДМ ("Объект 955") производится АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ).