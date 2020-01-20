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ЦАМТО

МНО Польши намерено закупить многоцелевые корабельные вертолеты

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AW159
Многоцелевой боевой вертолет AW159 Wildcat разработки AgustaWestland.
Источник изображения: Архив

ЦАМТО, 17 января. Инспекторат вооружений МНО Польши 31 декабря объявил о намерении провести технический диалог по вопросу закупки от четырех до восьми многоцелевых корабельных вертолетов.

Целью процедуры является получение информации для подготовки требований к многоцелевому вертолету, который будет приобретен для ВМС Польши в рамках программы "Кондор".

Предметом технического диалога является поставка 4-8 многоцелевых вертолетов максимальной взлетной массой не более 6500 кг, способных осуществлять поиск и борьбу с подводными лодками и надводными кораблями, а также сопутствующего пакета материального обеспечения и обучения.

Заинтересованные поставщики должны представить заявки на участие в техническом диалоге до 21 января 2020 года. Требования к закупаемому вертолету будут переданы организациям, которые пройдут квалификацию для участия в диалоге.

Как планируется, сама процедура будет проведена с мая по июль 2020 года. Сроки могут быть изменены, если поставленные цели не будут достигнуты в отведенное время.

В мае 2018 года Министерство национальной обороны объявило, что четыре вертолета SH-2G "Супер Сиспрайт" компании Kaman, поставленные США в 2003-2004 гг. с фрегатами класса "Оливер Хазард Перри", должны быть сняты с вооружения "из-за отсутствия дальнейшей поддержки машин производителем".

Как предполагается, участие в программе примут Leonardo с AW-159 "Уайлдкэт" и Airbus с AS-365 "Пантер". У вертолетов NH-90 и MH-60R взлетная масса превышает предъявляемые МНО Польши ограничения.

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AW159
NH90
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