ЗРК семейства "Тор-М2": проверено в реальном бою

ЦАМТО, 17 января. В части выбора средств подвижности и способов боевого применения наибольшей универсальностью обладает автономный боевой модуль (ЗРК "Тор-М2КМ").

В интервью информационному агентству "Интерфакс-Азербайджан" военный эксперт Октай Бадалов дал комментарий относительно тактико-технических характеристик и боевых возможностей российских ЗРК "Тор-М2КМ". Сделанные им заявления носят тенденциозный характер и не соответствуют действительности.

Абсолютно ложным является тезис Бадалова о том, что "информация об опыте применения в боевой обстановке "Тор-М2КМ" в прессе и в официальных данных не отмечена, а это важный фактор для ЗРК, а в беседе со специалистами, эксплуатирующими данный ЗРК, они не высоко оценили его боевые возможности".

Следует отметить, что "Тор-М2КМ" – это одна из модификаций зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Все версии ЗРК типа "Тор-М2" ("Тор-М2" и "Тор-М2У" на специализированной гусеничной машине; "Тор-М2ДТ" на шасси плавающего двухзвенного гусеничного транспортера "Витязь" ДТ-30ПМ-Т1; автономный боевой модуль ЗРК "Тор-М2КМ" с ЗУР 9М331(Д) в едином специальном корпусе) однотипны по конструкции радиоэлектронной аппаратуры и аналогичны по боевым возможностям.

Именно ЗРК "Тор-М2У" (полный аналог по ТТХ с "Тор-М2КМ") взял на себя основные функции противовоздушного прикрытия российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии, успешно отразив несколько десятков атак беспилотников-камикандзе, запущенных террористами. Эффективность его боевого применения составила более 90 процентов, поэтому можно однозначно утверждать, что именно этот комплекс в настоящее время в наибольшей степени удовлетворяет требованиям борьбы с таким сложными малозаметными целями как БПЛА и элементами высокоточного оружия (ВТО). Что же касается самолетов тактической и стратегической авиации, то вероятность их поражения комплексом "Тор-М2" приближается практически к 100 процентам.

Таким образом, опыт реального боевого применения ЗРК "Тор-М2У" ("Тор-М2КМ") в Сирии убедительно доказал, что всепогодный, многоканальный, роботизированный ЗРК типа "Тор-М2" – самый современный в мире комплекс противовоздушной обороны малой дальности, способный выполнять задачи в условиях массированного применения современных малозаметных средств воздушного нападения в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Эффективность боевой работы ЗРК "Тор-М2" неоднократно отмечалась и высокопоставленными представителями Министерства обороны РФ. Как сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете Минобороны России "Красная звезда", "ЗРК малой дальности "Тор-М2" зарекомендовавал себя, в том числе и в Сирии, как одно из эффективных средств борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами".

Высокую оценку комплексам "Тор-М2Э" дало также высшее военное руководства Египта по результатам прошедших в этой стране в ноябре прошлого года совместным российско-египетским учениям по ПВО "Стрела дружбы 2019", где фактически был смоделирован сценарий, аналогичный воздушному удару хуситов по Саудовской Аравии. В ходе практических боевых стрельб состоящие на вооружении египетской армии комплексы "Тор-М2Э" уничтожили все воздушные цели в зоне своей ответственности. Командующий силами ПВО Египта генерал-лейтенант Али Фахми высоко оценил боевые возможности ЗРК "Тор-М2Э" и отметил их выдающиеся тактико-технические характеристики, сравниться с которыми не может ни один из аналогичных по классу комплексов ПВО, существующих сегодня.

Ну и, наконец, еще одно заявление Октая Бадалова относительно ЗРК "Тор-М2КМ" – что партнеры России в сфере военно-технического сотрудничества, якобы, "получают то вооружение, которое перестало быть нужной стране-производителю". Напомним, что в конце прошлого года в присутствии президента России - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина был подписан контракт между Министерством обороны России и Ижевским электромеханическим заводом "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") на сумму 100 миллиардов рублей, предусматривающий масштабные поставки в интересах российской армии и флота различных модификаций комплексов ПВО семейства "Тор-М2". Это наглядно свидетельствует о том, что в ближайшие десятилетия Россия делает ставку именно на комплексы "Тор-М2", "Тор-М2У", "Тор-М2КМ" и "Тор-М2ДТ" в сегменте ПВО малой дальности.

По конструктивному исполнению и ряду боевых характеристик комплексы типа "Тор-М2" превосходит зарубежные аналоги в классе ЗРК малой дальности и отличаются:

- компактностью, функциональной завершенностью и техническим совершенством – все его боевые средства размещены в одном корпусе (боевой модуль – БМ, автономный боевой модуль – АБМ) и включают: РЛС кругового обзора, станцию наведения с фазированной антенной решеткой (ФАР), увеличенный в два раза по сравнению с предшественниками боекомплект, дублирующую телетепловизионную круглосуточную оптико-электронную станцию (ОЭС) сопровождения цели, ЦВС, средства боевого управления, связи, жизнеобеспечения и энергоснабжения;

- высокими разведывательными возможностями и гибкостью их реализации, способностью автоматически обнаруживать, обрабатывать и опознавать до 144 целей с минимальной ЭПР 0,1 кв. м на дальности до 32 км;

- высокой помехоустойчивостью, которая обеспечивается программно-алгоритмическими способами и аппаратными средствами радиоэлектронной аппаратуры с использованием специальных режимов работы, автоматически включающихся при постановке помех;

- минимальным (5-7 сек) временем реакции;

- повышенной безопасностью при эксплуатации для личного состава, носителя, прикрываемого объекта и окружающих предметов за счет вертикального пуска ракеты и запуска ее двигателя на высоте около 15-20 метров.

Высокие боевые возможности комплекса обеспечиваются:

- высокой вероятностью уничтожения любых аэродинамических СВН, в т.ч. малоразмерных и выполненных по технологии "стелс", а также зависающих вертолетов в пределах зоны поражения – 1,0-16,0 км по дальности, в диапазоне высот от 10 м до 12 км, при параметре от 0 до +-9,5 км и скорости полета до 700 м/с;

- уникальной способностью уничтожать средства ВТО (КР, управляемые и неуправляемые авиабомбы любых типов, снаряды РСЗО, БПЛА и т.п.) на дальности от 1,5 до 7 км на высотах от 50 м до 6 км при параметре от 0 до +-6 км и скорости их полета до 700 м/с;

- способностью вести боевую работу с момента поиска воздушных целей до их уничтожения ракетами не только с места или с короткой остановки, но и в движении со скоростью до 40 км/ч;

- способностью эффективно поражать навстречу или вдогон одновременно до 4-х целей с наведением на них радиокомандным способом до 4-х ракет. При этом программным способом обеспечивается адаптация радиовзрывателя зенитной управляемой ракеты под тип цели. В ЗУР используется боевая часть с повышенными поражающими характеристиками и высокой пробивной способностью, исключена возможность рикошета и обеспечивается высокая вероятность детонации взрывчатого вещества боезаряда цели.

В части выбора средств подвижности и способов боевого применения наибольшей универсальностью, а также оптимальной ценой изделия, обладает автономный боевой модуль (ЗРК "Тор-М2КМ").

АБМ (массой не более 15 т) может устанавливаться обычным 25-тонным краном, закрепляться и применяться с любого подвижного носителя грузоподъемностью не менее 20 тонн (с вертолетной палубы корабля, с грузового судна, баржи, ж/д или буровой платформы и т.п.) или стационарно (с грунтовой площадки, крыши здания и т.п.) на специальной раме, а на автошасси (полуприцепе) – с использованием штатных быстросъемных кронштейнов. АБМ может перевозиться на внешней подвеске тяжелого вертолета типа Ми-26Т.

В течение 10 минут "Тор-М2КМ" может переставляться с одного носителя на другой (автошасси соответствующей грузоподъемности, полуприцеп) или на грунт и обратно. После установки на любой носитель АБМ немедленно готов к выполнению задач по прямому предназначению. При этом широкая диверсификация по шасси имеет большое значение и в свете наметившейся тенденции со стороны стран-импортеров требовать при закупке военной техники размещения ее на шасси собственного производства.

А с учетом своей универсальности "Тор-М2КМ" идеально подходит для решения задач по противовоздушной обороне не только военных, но и гражданских объектов, будь то атомная электростанция, нефтеперерабатывающий завод, водоопреснительная станция или другие важные объекты инфраструктуры.

В этом случае прикрываемая площадь батареей "Тор-М2КМ" от ударов ВТО составит до 450 кв. км, а от ударов аэродинамических целей – до 1260 кв. км.