Стали известны причины затянувшегося ремонта БДК «Ямал»

Ремонт большого десантного корабля (БДК) «Ямал» Черноморского флота (ЧФ), столкнувшегося в декабре 2017 года в Эгейском море с сухогрузом «Орка-2», затянулся из-за нехватки средств, сообщил источник в судоремонтной отрасли.

"С апреля 2018 года "Ямал" находится на 13-м судоремонтном заводе (СРЗ) ЧФ. Из-за перераспределения средств на ремонт других кораблей, включая флагман Черноморского флота крейсер "Москва", завершить восстановление технической готовности "Ямала" и вернуть его флоту планируется только в 3-м квартале текущего года", – сообщил источник ТАСС.

До прихода на 13-й СРЗ десантный корабль "Ямал" ремонтировался на "Севморзаводе", где ему устранили повреждения подводной части корпуса. На 13-м СРЗ кораблю восстановили поврежденную надстройку, выполненную из алюминий-магниевого сплава. Также на предприятии "должны завершить работы по обслуживанию энергетической установки корабля".

Напомним, большой десантный корабль ВМФ "Ямал" столкнулся с сухогрузом в Эгейском море 30 декабря 2017 года.

Россия заявила о морском протесте, в котором изложила обстоятельства столкновения в Эгейском море большого десантного корабля Черноморского флота "Ямал" и сухогруза "Орка-2".

Позднее стали известны сроки ремонта "Ямала". Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о финансовых последствиях аварии.

Дмитрий Зубарев