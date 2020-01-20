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Деловая газета "Взгляд"

Стали известны причины затянувшегося ремонта БДК «Ямал»

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Большой десантный корабль проекта 775 "Ямал"
Большой десантный корабль проекта 775 "Ямал".
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Ремонт большого десантного корабля (БДК) «Ямал» Черноморского флота (ЧФ), столкнувшегося в декабре 2017 года в Эгейском море с сухогрузом «Орка-2», затянулся из-за нехватки средств, сообщил источник в судоремонтной отрасли.

"С апреля 2018 года "Ямал" находится на 13-м судоремонтном заводе (СРЗ) ЧФ. Из-за перераспределения средств на ремонт других кораблей, включая флагман Черноморского флота крейсер "Москва", завершить восстановление технической готовности "Ямала" и вернуть его флоту планируется только в 3-м квартале текущего года", – сообщил источник ТАСС.

До прихода на 13-й СРЗ десантный корабль "Ямал" ремонтировался на "Севморзаводе", где ему устранили повреждения подводной части корпуса. На 13-м СРЗ кораблю восстановили поврежденную надстройку, выполненную из алюминий-магниевого сплава. Также на предприятии "должны завершить работы по обслуживанию энергетической установки корабля".

Напомним, большой десантный корабль ВМФ "Ямал" столкнулся с сухогрузом в Эгейском море 30 декабря 2017 года.

Россия заявила о морском протесте, в котором изложила обстоятельства столкновения в Эгейском море большого десантного корабля Черноморского флота "Ямал" и сухогруза "Орка-2".

Позднее стали известны сроки ремонта "Ямала". Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о финансовых последствиях аварии.


Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севморзавод
Проекты
1164 Атлант
БДК 775
ЧФ
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