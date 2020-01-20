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Российская газета

Эффектный трюк: Т-72 встал на дыбы перед трибуной со зрителями

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Источник изображения: rg.ru

Необычная демонстрация возможностей индийских Т-72М1 удивила многих пользователей популярной социальной сети. В появившемся недавно видеоролике запечатлены действия танков на одном из полигонов страны.

Раскрашенные в пестрый камуфляж боевые машины мчались с большой скоростью, при этом вели огонь из своих 125-мм пушек. Вдруг один из танков резко повернул налево и, протаранив препятствие, встал на дыбы буквально за несколько метров перед трибуной со зрителями, высоко задрав в небо ствол орудия. При этом в воздух поднялось внушительное облако белой пыли. Наблюдавшие за этим "маневром", похоже, совсем не испугались и даже разразились восторженными криками и аплодисментами.

Как утверждают индийцы, этот трюк являлся частью специальной демонстрационной программы и не несет какой-либо угрозы присутствующим зрителям.

15 января в Индии традиционно отмечается День армии. Военные проводят парады, демонстрируют возможности боевой техники. Не обходятся такие шоу без участия боевых танков. Несмотря на то, что в настоящее время основной боевой машиной считается выпускаемый по российской лицензии Т-90С Bhishma, Т-72М1 также являются участниками подобных мероприятий. Имеющие местное обозначение Ajeya, они получили более мощные двигатели, динамическую защиту, усовершенствованные прицельные системы, а также новые средства связи и навигации.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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