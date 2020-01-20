От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24

Звездный час этого самолёта пришёлся на утро 17 октября 2000 года, когда пара Су-24 в сопровождении истребителей условно уничтожила американский авианосец Kitty Hawk (CV-63). Тот малым ходом следовал из Японии в Корею, одновременно заправляясь топливом от шедшего рядом танкера, когда прямо над полётной палубой с ревом прошли советские самолёты. В боевой обстановке это означает гибель корабля.

Вот как описывает произошедшее офицер ВМС США, бывший в тот момент на мостике авианосца.

«Я трепался с напарником, когда CIS (информационный центр боевых операций, мозг авианосца) доложил: «Сэр, у нас появились признаки активности русских истребителей». Капитан ему: «Запускаем истребители». Получили ответ - можем объявить только «готовность 30» (вылет в течение 30 минут после уведомления). Капитан изощренно облегчил душу и приказал: «Запустите всё, что у нас есть». Я побежал к штурманскому телефону и позвонил дежурному офицеру эскадрильи, чтобы лётчики мчались на полётную палубу. Через 40 минут после предупреждения CIS русские Су-27 и Су-24, делая 920 км/ч, с ревом прошли в 60 метрах над палубой. Это было как в фильме «Топ Ган»!

Капитан пролил кофе на ботинки, лицо его было багровым. Русские совершили ещё два скоростных прохода на малой высоте, прежде чем мы подняли в воздух свой первый самолёт, EA-6B Prowler (самолёт радиоэлектронной борьбы). Жалкий Prowler оказался один на один с Су-27, тот зашёл ему в хвост прямо перед кораблем. Пилоты взывали о помощи, когда наконец поднялся в воздух Hornet (многоцелевой истребитель F/A-18). Но было слишком поздно - вся команда, задрав головы, смотрела, как русские насмехались на нашей убогой попыткой остановить их. В это время адмирал и CAG (командир авиагруппы авианосца) были на утреннем совещании в зале командования. Услышав рев самолётов, адмирал и CAG посмотрели друг на друга, потом в план полётов. Убедились, что у нас никаких полётов на это время не запланировано, и спросили: «А что это было?».

Над Kitty Hawk, на самом деле, летали два Су-24МР (а не Су-24 в паре с Су-27, как рассказывает американский моряк) 799-го отдельного разведывательного авиаполка с аэродрома Варфоломеевка под Владивостоком. На сделанных ими снимках видно, как экипаж авианосца в панике мечется по палубе: одни рубят топливные шланги танкера, другие пытаются подготовить к взлёту истребители. Через четыре дня эти фото по электронной почте пришли командиру авианосца, отправитель остался неизвестен.

Экипажи российских самолётов наградили.