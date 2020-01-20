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Военно-промышленный курьер

От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24

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Источник изображения: vpk-news.ru

Звездный час этого самолёта пришёлся на утро 17 октября 2000 года, когда пара Су-24 в сопровождении истребителей условно уничтожила американский авианосец Kitty Hawk (CV-63). Тот малым ходом следовал из Японии в Корею, одновременно заправляясь топливом от шедшего рядом танкера, когда прямо над полётной палубой с ревом прошли советские самолёты. В боевой обстановке это означает гибель корабля.

Вот как описывает произошедшее офицер ВМС США, бывший в тот момент на мостике авианосца.

«Я трепался с напарником, когда CIS (информационный центр боевых операций, мозг авианосца) доложил: «Сэр, у нас появились признаки активности русских истребителей». Капитан ему: «Запускаем истребители». Получили ответ - можем объявить только «готовность 30» (вылет в течение 30 минут после уведомления). Капитан изощренно облегчил душу и приказал: «Запустите всё, что у нас есть». Я побежал к штурманскому телефону и позвонил дежурному офицеру эскадрильи, чтобы лётчики мчались на полётную палубу. Через 40 минут после предупреждения CIS русские Су-27 и Су-24, делая 920 км/ч, с ревом прошли в 60 метрах над палубой. Это было как в фильме «Топ Ган»! 

Капитан пролил кофе на ботинки, лицо его было багровым. Русские совершили ещё два скоростных прохода на малой высоте, прежде чем мы подняли в воздух свой первый самолёт, EA-6B Prowler (самолёт радиоэлектронной борьбы). Жалкий Prowler оказался один на один с Су-27, тот зашёл ему в хвост прямо перед кораблем. Пилоты взывали о помощи, когда наконец поднялся в воздух Hornet (многоцелевой истребитель F/A-18). Но было слишком поздно - вся команда, задрав головы, смотрела, как русские насмехались на нашей убогой попыткой остановить их. В это время адмирал и CAG (командир авиагруппы авианосца) были на утреннем совещании в зале командования. Услышав рев самолётов, адмирал и CAG посмотрели друг на друга, потом в план полётов. Убедились, что у нас никаких полётов на это время не запланировано, и спросили: «А что это было?».

Над Kitty Hawk, на самом деле, летали два Су-24МР (а не Су-24 в паре с Су-27, как рассказывает американский моряк) 799-го отдельного разведывательного авиаполка с аэродрома Варфоломеевка под Владивостоком. На сделанных ими снимках видно, как экипаж авианосца в панике мечется по палубе: одни рубят топливные шланги танкера, другие пытаются подготовить к взлёту истребители. Через четыре дня эти фото по электронной почте пришли командиру авианосца, отправитель остался неизвестен. 

Экипажи российских самолётов наградили.

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Су-24М
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Авианосец
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9 комментариев
№1
20.01.2020 01:25
Весьма популярная байка 8-))) Не "Дональд Кук", конечно, но весьма... Анекдоты в этих изданиях это классно 8-)
-1
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№2
20.01.2020 07:01
Цитата, q
Весьма популярная байка 8-)))
- пишут, что на этом фото "оно" во время пролёта и в тот самый раз:



Цитата, wiki
Педивикия об инциденте:

17 октября 2000 года два боевых самолета Су-24 и Су-27 из состава 11-й армии ВВС и ПВО России обнаружили авианосец «Китти Хок» и пролетели в непосредственной близости от него, на высоте примерно 60 м. В момент облета корабль проводил пополнение запасов на ходу в северной части Японского моря, между островом Хоккайдо и материковым берегом России. После облета российские летчики послали сделанные снимки на веб-сайт авианосца. Облеты повторились 20 октября и 9 ноября

Спустя месяц представители министерства обороны США официально признали факт облета авианосца.
+4
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№3
20.01.2020 07:33
Цитата, ID: 19334 сообщ. №1
Весьма популярная байка 8-))) Не "Дональд Кук", конечно, но весьма... Анекдоты в этих изданиях это классно 8-)


В ветке про плакавшего датского солдата Джона вы решили не продолжать свою терапию, т.к. я нашёл 100% опровержение вашего "непредвзятого" мнения.


Вот вам опровержение вашего очередного "разоблачения мифов":
https://sofrep.com/fightersweep/how-do-you-intercept-an-su-24-hockey-stop-a-tomcat/

Если вам позволяет образование, можете прочитать откровения Регги Хаммонда о том, как он перехватил Су-24, сделавший фотографии формации японских кораблей (в тексте так) на совместных учениях с 6м флотом США.

Может быть это не тот конкретный случай, но я думаю, подобных ситуаций было полно.
В этой же статье говорится о периоде сразу после 1998. Там так же упомянут Су-27 и американский самолёт Праулер. Правда без подробностей, что логично, ведь интервью давал пилот одного только прехватчика про свой опыт.

Хотя про состояние адмирала он упомянул "Our Admiral had to have been “antsy” . Дословно переводится как "наш адмирал должно быть замуравейковался". Короче, мурашки у него были, когда он просил посмотреть , что там под брюхом у Су-24.
И про то, как потели ладошки перед вылетом, Хаммонд не стесняется писать.

Я вот , честно говоря, тоже не люблю нашу шапкозакидательскую пропаганду, но откровенно не понимаю, что хорошего может быть в вашей американопоклоннической позиции. Что заставляет ваш мозг считать российскую пропаганду заведомо лживой, а американскую заведомо правдивой. Вам самому от этого не тошно?
+6
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№4
20.01.2020 09:27
Непосредственный участник событий - Александр Ренёв.



Автор статьи слегка соврамши.

В интервью Александр Ренёв рассказывает от первого лица более объективно.
Цитата, q
— Это событие обросло разными байками, где-то писали, что палубники только через 30 минут взлетели. Но я так понимаю, что они сразу пытались взлететь…

— У них была тревога, они увидели нас, но они опоздали. У них есть такая 7-минутная готовность, поэтому, конечно, они подняли в воздух самолет, и когда я выполнял над ними второй заход, F-18 стоял на старте готовый взлететь. Как только я пролетел, он оторвался от палубы, и на третий заход мы уже шли втроем, потому что F-18 моментально встал рядом, а Су-27 встал между мной и им. Расстояние от меня до истребителя было метров десять и там метров десять. То есть мы шли в плотном строю.

Выполняли заход где-то метрах на 400, потом я резко упал вниз до 50 м, а они остались наверху. И затем я передал своему истребителю: «Все. Работа закончена, форсаж, набор высоты», — мы набрали около семи тысяч метров, а F-18 ни на один метр не отстал. Он так и летел с нами, где-то за 100 км от Владивостока развернулся и ушел.
+5
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№5
20.01.2020 11:41
Наверное это вызывает подъем духа и гордость за наших... Только всё это лихачество не делает жизнь безопаснее, а напротив приближает к катастрофе
0
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№6
20.01.2020 12:28
Цитата, johneagle сообщ. №5
Наверное это вызывает подъем духа и гордость за наших... Только всё это лихачество не делает жизнь безопаснее, а напротив приближает к катастрофе

Может быть правильнее назвать лихачеством маневры военных кораблей НАТО у берегов РФ?
Или вы настаиваете, что демонстрация боеготовности это опасно? Вообще-то все животные делают это, чтобы избежать реального кровопролития.
Что реально опасно на протяжении всего существования жизни на Земле, так это выглядеть едой.

Может быть по-вашему, надо вести себя как в 90-е? Точнее как вели себя проститутки политики? Это нас к катастрофе не приближало?
+3
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№7
20.01.2020 13:27
Цитата, q
Это нас к катастрофе не приближало?
В 90-е не было такой напряженности как сейчас
0
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№8
20.01.2020 17:48
В 90-е была просто жопа.
0
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№9
20.01.2020 18:02
Цитата, johneagle сообщ. №7
В 90-е не было такой напряженности как сейчас

конечно такой не было. С НАТО не было. Какие трения при добровольной капитуляции, открытии рынков вызвавшем экономический крах.
Какие трения если бывший генсек нато в членах совета директоров ТНК-ВР. И вообще во всякой компании в ЧСД - иностранец.
То, что миллионы людей страдали (а то и гибли) от пережитого стресса и разрухи в здравоохранении это не трения.

Зато трения возникли вокруг России. В Молдавии, на Кавказе. И там стреляли знаете ли. Да и то, что сейчас в Украине люди гибнут это тоже результат отсутствия трений с НАТО. Точнее результат предательства политических элиток, которым теперь ох.ельцин-центры строят и всякие предатель-форумы проводят. А логика в этом простая. Зачем посылать войска в ещё целую Россию, когда можно делить их по национальным, религиозным, иделогическим признакам и стравливать. Пусть стреляют друг друга.
Вот что такое 90-е. И вот так я понимаю ваше "отсутствие трения".
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