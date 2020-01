От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24

№3

Весьма популярная байка 8-))) Не "Дональд Кук", конечно, но весьма... Анекдоты в этих изданиях это классно 8-)

В ветке про плакавшего датского солдата Джона вы решили не продолжать свою терапию, т.к. я нашёл 100% опровержение вашего "непредвзятого" мнения.Вот вам опровержение вашего очередного "разоблачения мифов":Если вам позволяет образование, можете прочитать откровения Регги Хаммонда о том, как он перехватил Су-24, сделавший фотографии формации японских кораблей (в тексте так) на совместных учениях с 6м флотом США.Может быть это не тот конкретный случай, но я думаю, подобных ситуаций было полно.В этой же статье говорится о периоде сразу после 1998. Там так же упомянут Су-27 и американский самолёт Праулер. Правда без подробностей, что логично, ведь интервью давал пилот одного только прехватчика про свой опыт.Хотя про состояние адмирала он упомянул "Our Admiral had to have been “antsy” . Дословно переводится как "наш адмирал должно быть замуравейковался". Короче, мурашки у него были, когда он просил посмотреть , что там под брюхом у Су-24.И про то, как потели ладошки перед вылетом, Хаммонд не стесняется писать.Я вот , честно говоря, тоже не люблю нашу шапкозакидательскую пропаганду, но откровенно не понимаю, что хорошего может быть в вашей американопоклоннической позиции. Что заставляет ваш мозг считать российскую пропаганду заведомо лживой, а американскую заведомо правдивой. Вам самому от этого не тошно?