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Турция продолжит производство комплектующих для истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в течение этого года

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F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции
F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.
Источник изображения: xairforces.net

ЦАМТО, 17 января. Турция продолжит производство комплектующих для истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2" до конца 2020 года – то есть в течение полутора лет после исключения Анкары из программы JSF (Joint Strike Fighter).

Как сообщает Defense One, лидеры проекта к марту 2020 года надеялись найти новые источники для замены всех компонентов турецкого производства в США, однако в итоге решили, чтобы генеральный подрядчик (Lockheed Martin) и производитель двигателей (Pratt & Whitney) выполнили все свои договорные обязательства перед турецкой стороной. Таким образом, некоторые компоненты самолета Анкара будет поставлять до конца года.

Производимые Турцией комплектующие предназначены для шести ключевых компонентов F-35 "Лайтнинг-2", включая фюзеляж и шасси.

Напомним, что Турция планировала приобрести 100 истребителей F-35A и в июне 2018 года приняла на вооружение первые два самолета. Новые машины были отправлены на базу ВВС США "Льюк", где они использовались для обучения турецких пилотов и технического персонала.

Однако в прошлом году Конгресс США приостановил участие Турции в программе совместного производства F-35 и прекратил поставку самолетов после того, как Анкара получила первую партию российских ЗРС С-400 "Триумф", несмотря на категорические возражения официальных лиц США.

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Россия
США
Турция
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F-35
F-35A
С-400 Триумф
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Pratt&Whitney
Проекты
2020-й год
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