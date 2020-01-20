Турция продолжит производство комплектующих для истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в течение этого года

ЦАМТО, 17 января. Турция продолжит производство комплектующих для истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2" до конца 2020 года – то есть в течение полутора лет после исключения Анкары из программы JSF (Joint Strike Fighter).

Как сообщает Defense One, лидеры проекта к марту 2020 года надеялись найти новые источники для замены всех компонентов турецкого производства в США, однако в итоге решили, чтобы генеральный подрядчик (Lockheed Martin) и производитель двигателей (Pratt & Whitney) выполнили все свои договорные обязательства перед турецкой стороной. Таким образом, некоторые компоненты самолета Анкара будет поставлять до конца года.

Производимые Турцией комплектующие предназначены для шести ключевых компонентов F-35 "Лайтнинг-2", включая фюзеляж и шасси.

Напомним, что Турция планировала приобрести 100 истребителей F-35A и в июне 2018 года приняла на вооружение первые два самолета. Новые машины были отправлены на базу ВВС США "Льюк", где они использовались для обучения турецких пилотов и технического персонала.

Однако в прошлом году Конгресс США приостановил участие Турции в программе совместного производства F-35 и прекратил поставку самолетов после того, как Анкара получила первую партию российских ЗРС С-400 "Триумф", несмотря на категорические возражения официальных лиц США.