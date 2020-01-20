Войти
Деловая газета "Взгляд"

Лавров оценил риски размещения ударных ракет США в Японии

331
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ.
Источник изображения: © РИА Новости / ТАСС/POOL

Москва не подозревает Токио в вынашивании злых умыслов против России, но не может не учитывать размещение ударных вооружений США у своих границ, заявил и. о. главы МИД России Сергей Лавров.

Речь идет об установках Aegis ashore, которые были испытаны США для запуска ракет, ранее запрещенных Договором РСМД.

"Размещаются в Японии закупаемые у США пусковые установки для противоракет, те самые пусковые установки, которые Соединенными Штатами уже были испытаны не только для запуска противоракет, но и для запуска ударных крылатых ракет. То есть это уже оружие, которое было запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности, пока он действовал, пока американцы его не сломали. Это уже возможность для ударных вооружений вблизи наших границ. Конечно, мы должны это принимать во внимание", – заявил он, передает РИА "Новости".

При этом министр подчеркнул, что у Москвы нет подозрений в том, что японское руководство, японская политическая элита вынашивает какие-то злые умыслы в отношении России, но Москва обеспокоена возможностью размещения в Японии пусковых установок Aegis ashore.

"Нам, конечно же, не хочется, чтобы с территории нашего доброго соседа, каким мы считаем Японию, исходила угроза РФ. Да, действительно, озабоченности у нас есть, они сформулированы, они обсуждаются и в рамках диалога по линии заместителей министров иностранных дел, и в рамках диалога на уровне секретарей Советов безопасности", – заявил Лавров.

Он также отметил, что последняя встреча по стратегической стабильности между дипломатами США и России в Вене не позволила сторонам достичь впечатляющих результатов, но диалог продолжается.

"Мы будем твердо добиваться, чтобы наш мир не остался без договоренностей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные, вопросы нераспространения оружия массового уничтожения", – заверил глава российского дипведомства.

Между тем ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Япония не убедила Россию, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны страны.

Напомним, в 2017 году Япония приняла решение разместить на своей территории два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, которые должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Москва отреагировала на это решение негативно, однако власти Японии уверяют, что угрозы для России нет. В декабре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров проводил по этой теме переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Иджис
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
19.03.2018
Японский МИД обосновал размещение американских систем ПРО
17.05.2017
Наш невнятный ответ агрессору
29.06.2015
Пентагон: США отвергают обвинения России в нарушении Договора о РСМД
12.12.2014
Чем ответят США на возможное нарушение Россией Договора по РСМД?
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»