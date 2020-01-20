Рогозин и Маск раскритиковали НАСА

Глава компании SpaceX Илон Маск и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter раскритиковали создаваемую под руководством корпорации Boeing по заказу НАСА сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS), предназначенную для полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.

«Главная проблема с SLS заключается в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета ценой миллиард долларов уничтожается при каждом запуске. Стопроцентная трагедия», — написал американский бизнесмен и инженер.

С заявлением Маска согласился Рогозин. «Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" ещё более конкурентоспособным», — уточнил менеджер.

В августе 2019 года Рогозин говорил, что создаваемая российская сверхтяжелая ракета «Енисей» будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник. В марте того же года менеджер заявил, что создание и первый запуск «Енисея» обойдутся в 740 миллиардов рублей.

Первый старт американской SLS, которая практически готова, запланирован на 2021 год. Стоимость пуска ракеты оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Первый старт российского «Енисея», создание которого находится на стадии проектирования, намечен на 2028 год.