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Рогозин и Маск раскритиковали НАСА

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Егор Алеев / ТАСС / РИА Новости

Глава компании SpaceX Илон Маск и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter раскритиковали создаваемую под руководством корпорации Boeing по заказу НАСА сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS), предназначенную для полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.

«Главная проблема с SLS заключается в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета ценой миллиард долларов уничтожается при каждом запуске. Стопроцентная трагедия», — написал американский бизнесмен и инженер.

С заявлением Маска согласился Рогозин. «Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" ещё более конкурентоспособным», — уточнил менеджер.

В августе 2019 года Рогозин говорил, что создаваемая российская сверхтяжелая ракета «Енисей» будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник. В марте того же года менеджер заявил, что создание и первый запуск «Енисея» обойдутся в 740 миллиардов рублей.

Первый старт американской SLS, которая практически готова, запланирован на 2021 год. Стоимость пуска ракеты оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Первый старт российского «Енисея», создание которого находится на стадии проектирования, намечен на 2028 год.

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Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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SLS
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3 комментария
№1
20.01.2020 14:34
Рогозин продолжает зажигать. Почему в четыре, сразу бы в десять написал. Бумага всё стерпит.
Сколько запусков обещал в 19-м? Выполнил обещание? (не следил давно)..
0
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№2
20.01.2020 16:06
Цитата, Тимур сообщ. №1
Сколько запусков обещал в 19-м? Выполнил обещание? (не следил давно)..
Обещал сорок пять. Шмогли двадцать два.
+1
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№3
20.01.2020 17:55
Цитата
Первый старт американской SLS, которая практически готова, запланирован на 2021 год. Стоимость пуска ракеты оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Первый старт российского «Енисея», создание которого находится на стадии проектирования, намечен на 2028 год.
Сравнивать почти готовую ракету с фантазиями - это сильно. Где гарантии, что в очередной раз не отложат лет 5, а потом ещё лет на 5, а потом отменять в пользу другой программы, так как эта уже устарела? Когда там "Роскосмос" что-то действительно новое создавал в части ракет, кораблей в последний раз?
+1
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