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Известия.ru

Лавров заявил о намерении Москвы предотвратить гонку вооружений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Москва намерена использовать ресурсы международных организаций, чтобы не допустить гонку вооружений, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

«В наступившем году имеем в виду работать над поддержанием глобальной безопасности и стратегической стабильности, включая усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и недопустимость вепонизации киберпространства», — приводит его слова ТАСС в пятницу, 17 января.

Лавров отметил, что для этих целей будет задействован потенциал СНГ (Содружество Независимых Государств), ЕАЭС (Евразийский экономический союз), Большой двадцатки (клуб правительств, в который вошли 20 стран — Ред.), «по возможности» БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР — Ред.) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Особое внимание будет уделяться работе ООН (Организация Объединенных Наций).

Кроме того, по словам и.о. министра, Россия сделает все возможное, чтобы мир не остался без договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

«Мы будем твердо добиваться того, чтобы наш мир не остался без каких-либо договоренностей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные», — подчеркнул Лавров.

5 декабря президент России Владимир Путин заявил, что страна не заинтересована в развязывании гонки вооружений и размещении ракет средней и меньшей дальности там, где их нет.

Говоря о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), глава государства напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет, после чего предложила своим коллегам в Европе и США присоединиться к нему. Путин отметил, что на предложение РФ также ввести мораторий ответил только президент Франции Эммануэль Макрон.

2 августа Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между США и СССР в 1987 году, официально прекратил свое действие по инициативе американской стороны. Соединенные Штаты обвинили Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

Единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений является СНВ-3, который был подписан в 2010 году. Действие документа заканчивается в феврале 2021 года. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «всё новое оружие России».

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