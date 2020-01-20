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Глава американского Госдепа пригрозил России примером убийства иранского генерала

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Источник изображения: vpk-news.ru

Майк Помпео сообщил, что физическое устранение противников, как это произошло с Сулеймани, является новой стратегией. При этом указанный процесс относится не только к Ирану, но и к России. Таким образом, Вашингтон не просто предупреждает, а прямо говорит, что пойдет на убийство руководства вооруженных сил РФ и высших должностных лиц страны.

«Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Касем Сулеймани был убит в рамках более широкой стратегии сдерживания вызовов американскими противниками, которая также относится к Китаю и России», - сообщает Reuters.

Помпео также отметил, что в данное время США применяют принцип сильной позиции против Ирана. Он подчеркнул, что это же относиться ко всем врагам, включая потенциальных противников США.

«Америка сейчас пользуется самой сильной позицией в отношении Ирана, в которой мы когда-либо были. Важность сдерживания не ограничивается Ираном. Во всех случаях мы должны сдерживать врагов, чтобы защитить свободу. В этом весь смысл работы президента Трампа, направленной на то, чтобы сделать нашу армию самой сильной, какой она когда-либо была», - заявил госсекретарь США.

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Иран
Китай
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Минoбороны РФ
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4 комментария
№1
20.01.2020 02:11
Значит и их генералы должны быть под ответным прицелом наших РДГ и законсервированных агентов.
+6
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№2
20.01.2020 06:44
Цитата, Восход сообщ. №1
А лучше сам Помпео.
+7
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№3
20.01.2020 09:06
Вот уж страна идиотов!
Их надо объявить источником зла и терроризма во всем мире, что будет полностью соответствовать истине.
+3
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№4
20.01.2020 11:29
Как я уже говорил, девушек и женщин, проходящих службу в СПН и ВДВ (кроме секретов обояния и макияжа), необходимо обучать мастерской скорострельной стрельбе из пистолета на ближней и средней дистанции.

Лучше всего подойдет лёгкий  малогабаритный пистолет ПСМ (пистолет специальный малогабаритный) с бронебойной пулей, пробивающий бронежилет 3 класса (кажется).

Пистолет напоминает дамский Вальтер, очень удобный и точный, создавался по заказу КГБ СССР, его достаточно долго любили и использовали в ФСО, им награждали за выдающиеся заслуги отдельных генералов.

Под пистолет была создана набедренная кабура "Сюрприз", которая позволяла носить пистолет стюардессам и агентшам КГБ/ФСБ скрытно под подолом платья или юбки.

При этом на другой ноге можно было закрепить подсумок с двумя-тремя снаряженными запасными магазинами.

Улыбчивая женщина может смешаться с толпой и ближе всех подобраться к цели и ее окружению, после чего беглым и точным огнем, используя элемент внезапности поразить как саму цель так и важных персон в ее свите, а так же охрану, которая попытается оказать сопротивление.

После чего так же бесследно растворится.
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