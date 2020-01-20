Глава американского Госдепа пригрозил России примером убийства иранского генерала

Майк Помпео сообщил, что физическое устранение противников, как это произошло с Сулеймани, является новой стратегией. При этом указанный процесс относится не только к Ирану, но и к России. Таким образом, Вашингтон не просто предупреждает, а прямо говорит, что пойдет на убийство руководства вооруженных сил РФ и высших должностных лиц страны.

«Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Касем Сулеймани был убит в рамках более широкой стратегии сдерживания вызовов американскими противниками, которая также относится к Китаю и России», - сообщает Reuters.

Помпео также отметил, что в данное время США применяют принцип сильной позиции против Ирана. Он подчеркнул, что это же относиться ко всем врагам, включая потенциальных противников США.

«Америка сейчас пользуется самой сильной позицией в отношении Ирана, в которой мы когда-либо были. Важность сдерживания не ограничивается Ираном. Во всех случаях мы должны сдерживать врагов, чтобы защитить свободу. В этом весь смысл работы президента Трампа, направленной на то, чтобы сделать нашу армию самой сильной, какой она когда-либо была», - заявил госсекретарь США.