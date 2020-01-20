Войти
ТАСС

Производство спортивного пистолета на базе "Удава" начнется в 2021 году

332
0
0
Пистолет "Удав" в руках стрелка, вид справа
Пистолет "Удав" в руках стрелка, вид справа.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Разработка спортивного пистолета "Аспид" началась в октябре 2019 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в Ростех) в 2021 году запустит в серийное производство спортивный пистолет "Аспид", разработанный на базе армейского "Удава". Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Ростех начнет производство спортивного пистолета на базе "Удава" в 2021 году. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) госкорпорации "Ростех" совместно с Федерацией практической стрельбы России утвердил тактико-техническое задание на разработку 9х19-миллиметрового спортивного пистолета, шифр "Аспид", - сообщили в госкорпорации.

Разработка спортивного пистолета "Аспид" в калибре 9х19 мм началась в октябре 2019 года на базе армейского пистолетного комплекса "Удав" калибра 9х21 мм после того, как в сентябре 2019 года "Удав" успешно завершил опытно-войсковую эксплуатацию.

"На данный момент завершается этап разработки технического проекта, и уже сейчас можно сказать, что "Аспид" станет одним из лучших в классе спортивного оружия калибра 9х19 мм. Растущий спрос открывает для нового пистолета большие перспективы внутри страны, а его тактико-технические характеристики позволят успешно конкурировать с аналогами на зарубежных рынках гражданской стрелковой продукции", - приводят в Ростехе слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

"Аспид" разрабатывается в трех вариантах для разных дисциплин практической стрельбы: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный, стандартный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный - на 18 патронов. Кроме того, облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела. Серийный "Аспид" кроме того будет оснащен планкой Пикатинни для прицелов и дополнительного оборудования, а также магазином на 18 патронов.

Все модификации получат специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка. Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов. В Ростехе отметили, что ресурс "Аспида" составит 25 тыс. выстрелов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
11.11.2019
В России придумали, как создавать стрелковое оружие в два раза быстрее
20.05.2019
В России создадут новую штурмовую винтовку
28.01.2019
Решение о сроках организации серии пистолета на замену ПМ примут в марте
22.01.2019
Военный экзоскелет разработки АО "ГБ Инжиниринг"
03.10.2012
Предварительные испытания АК-12 начнутся в ноябре 2012 года
18.04.2012
Качество оружия определяет успех в бою
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»