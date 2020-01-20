ВМС Индии сокращает количество закупаемых российских вертолётов Ка-31

Корабельный вертолет радиолокационного дозора Ка-31 авиации ВМС Индии Источник изображения: АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)

Военно-морские силы Индии приняли решение сократить количество закупаемых в России дополнительных вертолетов Ка-31. Как сообщает индийская газета "The Economic Times", вместо заранее озвученной партии в десять вертолетов, ВМС Индии закупят всего шесть.

Согласно информации издания, сокращение объема закупки корабельных вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 связано с недостаточным финансированием индийского флота. Вместо запланированных 7,654 млрд долларов ВМС Индии получат в 2020 году всего 5,815 млрд долл.

Ранее индийский флот анонсировал заключение в 2020 году контракта на поставку десяти дополнительных вертолетов радиолокационного дозора Ка-31. На сегодняшний день в составе ВМС Индии имеются 14 вертолетов Ка-31, полученных по двум контрактам, заключенным в 2001 и 2009 годах. Все вертолеты входят в состав 339-й эскадрильи авиации ВМС Индии (INAS 339 'Falcons'), дислоцированной на авиабазе Ганза в Гоа. Индия является крупнейшим эксплуатантом данных вертолетов.

Помимо Индии, 9 вертолетов Ка-31 в 2010-2012 годах были поставлены в Китай для морской авиации ВМС НОАК. Военно-морской флот России имеет на вооружении всего два серийных вертолета Ка-31Р (красные бортовые номера "90" и "91"), поставленных в 2012 году.

Как пишет блог bmpd, кроме сокращения закупки российских вертолетов, ВМС Индии сокращает количество планируемых к заказу перспективных тральщиков с двенадцати до восьми единиц, в очередной раз откладывает свою многострадальную программу приобретения четырех универсальных десантных кораблей и сокращает закупку дополнительных базовых патрульных самолетов Boeing P-8I Neptune с десяти до шести единиц.