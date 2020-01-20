Рогозин рассказал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты

Стоимость российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет значительно ниже цены ее американского аналога. Об этом заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя слова руководителя американской корпорации Space X Илона Маска о высокой стоимости американской ракеты SLS.

Несмотря на преимущество в цене, необходимо всё же «уже сейчас» заложить решения, благодаря которым «Енисей» станет еще конкурентоспособнее, написал Рогозин в Twitter.

Пост был ответом на запись в микроблоге Маска. Он писал, что американская сверхтяжелая ракета SLS очень дорого обходится. С учетом того, что она не многоразовая, расходы можно назвать трагедией, считает бизнесмен.

В конце декабря Рогозин заявил, что восторги некоторых россиян по поводу деятельности Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса безосновательны. Такие люди сильно преувеличивают заслуги американских конкурентов «Роскосмоса», а российская космонавтика показывает результаты не только не хуже, но в некоторых вещах даже лучше, отметил он.