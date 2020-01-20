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Lenta.ru

Вход в атмосферу показали изнутри замены «Союза МС»

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Boeing / YouTube

Американская компания Boeing показал видео изнутри космического корабля Starliner, который из-за программной ошибки не сумел достигнуть Международной космической станции (МКС) и 22 декабря 2019 года вернулся на Землю. Соответствующий ролик размещен на YouTube.

В подписи к видео сообщается, что четыре камеры, размещенные внутри космического корабля, являющегося второй (после SpaceX Crew Dragon) американской заменой российского «Союза МС», зафиксировали все основные события, произошедшие во время миссии, в частности, запуск космического корабля на ракете, его отделение от нее, маневрирование на орбите, повторный вход в атмосферу планеты и спуск на ее поверхность.

Выложенный ролик в компании назвали предварительным, пообещав в дальнейшем, после анализа всех полученных в ходе миссии данных, опубликовать все бортовые кадры.

Согласно SpaceFlight Now, вернувшийся на Землю Starliner требует «минимального обслуживания», после чего вновь может быть использован для полетов в космос.

Тяжелая ракета-носитель Atlas V со Starliner впервые была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 20 декабря.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
SpaceX
Проекты
МКС
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