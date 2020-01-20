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Российская газета

США отправили в Японию "ядерный самолет"

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Источник изображения: rg.ru

Самолет специального назначения ВВС США WC-135 Constant Phoenix перелетел с домашней авиабазы Оффут в Небраске на японский остров Окинава. Об этом сообщил портал наблюдения за перемещениями военной авиации, снабдив пост комментарием: "Это развертывание довольно интересно..."

По мнению агентства Yonhap, переброска самолета свидетельствует о возросшем внимании США к ядерной программе КНДР.

Constant Phoenix, прозванный "Нюхачом", предназначен для ведения радиационной разведки. Его бортовая аппаратура находит в забортном воздухе частицы материалов, образующихся при ядерных испытаниях. "Феникс" рассчитан на 33 человека, но в боевые вылеты уходит сокращенный экипаж, чтобы снизить влияние радиации на военнослужащих.

WC-135W с бортовым номером 61-2667 - старейший из "Нюхачей", он был переоборудован из разведчика погоды в начале 90-х. "Фениксы" следили за ядерными испытаниями в Индии, КНДР и Пакистане. Летал этот самолет и над Ираком - на следующий день после ракетного обстрела базы США.


Антон Валагин

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Страны
Индия
Ирак
КНДР
Пакистан
США
Япония
Продукция
KC-135
Проекты
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