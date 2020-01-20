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Российская газета

Дешево и эффективно: Т-90М сыграет важную роль в обновлении танковых войск

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Источник изображения: rg.ru

Введением в строй танков Т-90М Россия обеспечит серьезную модернизацию своих бронетанковых частей. Об этом пишет журнал Military Watch.


Обновленная машина базируется на лучших характеристиках своего предшественника Т-90: технической надежности, боевой живучести, огневой мощи и способности оперативно реагировать на изменения ситуации на поле боя.

Показатели Т-90М улучшились за счет интеграции в него технологий из танков нового поколения Т-14 "Армата". Последний пока не производится в достаточном количестве, так как его конструкция продолжает дорабатываться, а значит Т-90 останется основой элитных бронетанковых соединений российской армии в ближайшем будущем.

- Т-90М уступает Т-14 лишь по некоторым своим возможностям и на целое поколение опережает первую версию Т-90. Эта машина не только дешевле в производстве, но и, что не менее важно, существенно меньше затрат требует ее эксплуатация и обслуживание, - пишет издание.

Самым значительным обновлением в Т-90М, как отмечается в материале, является интеграция основного орудия "Арматы", пушки 2А82-1М, в систему управления огнем "Калина", что позволяет применять широкий спектр боеприпасов платформы следующего поколения. Также в модернизированной машине использованы цифровые системы связи и управления с Т-14, что повышает осведомленность о ситуации на поле боя и расширяет возможности ведения боевых действий в единой связке.

- Несмотря на то, что Т-90М несколько слабее бронирован по сравнению с "Арматой", его живучесть доведена до более высокого уровня, чем у машин третьего поколения.

Журнал также указывает, что ввод в эксплуатацию большого количества танков серии Т-90М является лишь частью планов России по модернизации бронетанковых подразделений.

Наряду с этим ведется работа по усовершенствованию танков Т-72 и Т-80 под варианты Т-72Б3 и Т-80БВМ соответственно, в которых также повышена огневая мощь и живучесть. В резервных частях также до уровня Т-62МБ обновляются Т-62, которые ценятся за простоту обслуживания и низкие эксплуатационные расходы.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Калина СУО
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
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