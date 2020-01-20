Лётчики Черноморского флота учились уничтожать корабль с крылатыми ракетами

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС - Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота (ЧФ) провели плановые учения по поиску и обнаружению корабля противника.

"По замыслу учений, от корабля ЧФ, осуществляющего непосредственное слежение за кораблём условного противника, в центр управления флота поступил доклад об угрозе применения "противником" крылатых ракет", - говорится в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс".

"Координаты местонахождения "корабля-агрессора" были переданы дежурной паре истребителей Су-30СМ, находившейся в небе. Лётчики многоцелевых истребителей изменили маршрут патрулирования, обнаружили и уничтожили морскую цель", - говорится в пресс-релизе.