Войти
Интерфакс-АВН

Лётчики Черноморского флота учились уничтожать корабль с крылатыми ракетами

675
0
+2
Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС - Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота (ЧФ) провели плановые учения по поиску и обнаружению корабля противника.

"По замыслу учений, от корабля ЧФ, осуществляющего непосредственное слежение за кораблём условного противника, в центр управления флота поступил доклад об угрозе применения "противником" крылатых ракет", - говорится в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс".

"Координаты местонахождения "корабля-агрессора" были переданы дежурной паре истребителей Су-30СМ, находившейся в небе. Лётчики многоцелевых истребителей изменили маршрут патрулирования, обнаружили и уничтожили морскую цель", - говорится в пресс-релизе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
10.01.2020
Удар "Кинжала": что увидел Путин на учениях в Черном море
15.07.2019
Нечем ответить: Киев оценил российские учения в Крыму
09.04.2019
Россия приготовилась к "максимально жесткому отпору" НАТО в Крыму
10.05.2017
Мир спасет красота русского оружия
12.04.2016
B-52 возвращаются на Ближний Восток
24.12.2014
Год преображения армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»