«Валентин Пикуль» совершил артиллерийские стрельбы в Черном море

Морской тральщик «Валентин Пикуль» проводит учения в Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота в пятницу, 17 января.

«Валентин Пикуль» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Отработаны уничтожение надводного корабля, упражнения с морскими минами и отражение воздушного нападения.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа станет учение по траектории и форсированию условного минного заграждения в одном из морских полигонов в акватории Черного моря.

Ранее, 9 января, в Черном море Минобороны России провело совместные учения Северного и Черноморского флотов. В них были задействованы более 50 кораблей и 40 воздушных судов. С борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» за маневрами наблюдал российский президент Владимир Путин. Министерство опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал», который осуществил истребитель МиГ-31К.