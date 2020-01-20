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Военно-промышленный курьер

Развитие вооружения для войск ПВО идет ускоренными темпами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Предприятия военно-промышленного комплекса ведут разработку 10-ти опытно-конструкторских работ, в их числе - перспективный мобильный зенитного артиллерийский комплекс с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики «Деривация-ПВО».

Об этом сообщает «Красная звезда».

Во втором квартале 2020 года планируется завершить госиспытания мишенного комплекса «Адъютант», на шасси которого размещены мишени, имитирующие все современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолёты и вертолёты.

Cоединения, воинские части и подразделения ПВО оснащены различными по досягаемости, канальности и способам наведения ракет зенитными ракетными, зенитными артиллерийскими, зенитными пушечно-ракетными комплексами (системами) и переносными зенитными ракетными комплексами.

В зависимости от дальности поражения воздушных целей они подразделяются на комплексы ближнего действия - до 10 км, малой дальности - до 30 км, средней дальности - до 100 км и дальнего действия - более 100 км.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Деривация-ПВО
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
20.01.2020 07:25
Интересно, какой смысл третий раз за последний месяц помещать это (по сути) сообщение, причем без каких-либо "подробностей"?

https://vpk.name/news/359919_dlya_voiskovoi_pvo_sozdayut_desyat_novyh_obrazcov_vooruzhenii.html

https://vpk.name/news/366273_novye_obrazcy_voennoi_tehniki_razrabatyvayutsya_dlya_voiskovoi_pvo_vs_rf.html?new#new
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