Развитие вооружения для войск ПВО идет ускоренными темпами

Предприятия военно-промышленного комплекса ведут разработку 10-ти опытно-конструкторских работ, в их числе - перспективный мобильный зенитного артиллерийский комплекс с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики «Деривация-ПВО».

Об этом сообщает «Красная звезда».

Во втором квартале 2020 года планируется завершить госиспытания мишенного комплекса «Адъютант», на шасси которого размещены мишени, имитирующие все современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолёты и вертолёты.

Cоединения, воинские части и подразделения ПВО оснащены различными по досягаемости, канальности и способам наведения ракет зенитными ракетными, зенитными артиллерийскими, зенитными пушечно-ракетными комплексами (системами) и переносными зенитными ракетными комплексами.

В зависимости от дальности поражения воздушных целей они подразделяются на комплексы ближнего действия - до 10 км, малой дальности - до 30 км, средней дальности - до 100 км и дальнего действия - более 100 км.