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Подсчитан ядерный потенциал США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский научный журнал Bulletin of the Atomic Scientists опубликовал актуальные данные о нынешнем составе ядерного арсенала США.

Согласно отчёту, говорит ПМ, в настоящее время в распоряжении Министерства обороны США имеется 1750 развёрнутых ядерных боеголовок, в резерве находится 2050 боеголовок, а демонтажа ожидает 2000 боеголовок: общее число ядерных боеголовок, таким образом, составляет 5800. Из 1750 развёрнутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, 900 - для подводных лодок. Ещё 300 боеголовок находятся в США на базах стратегических бомбардировщиков. Остальные 150 тактических размещены на европейских военных базах Пентагона.

Американский ядерный арсенал хранится в 24 локациях, среди которых 11 штатов США и пять европейских стран. Местом с наибольшим количеством ядерного оружия считается комплекс подземных хранилищ боеприпасов неподалёку от города Альбукерке в штате Нью-Мексико. Ядерный арсенал США представляет собой совокупность ядерных боезарядов, находящихся в распоряжении вооружённых сил.

США разработали ядерное оружие и до сих пор являются единственной страной, которая использовала его в боевых условиях - при бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. С тех пор США произвели более 67 тысяч атомных бомб и ядерных боеголовок. 

В двух правительственных лабораториях - Лос-Аламосской и Ливерморской имени Лоуренса было разработано в общей сложности около 100 различных типов ядерных зарядов и их модификаций.

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